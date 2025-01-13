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台積電去年第4季業績高標 市場看第1季展望淡季不淡

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台積電（2330）去年12月營收月增0.8%、年增57.8%，累計第4季營收季增13.1%，達成高標；法人機構表示，雖第1季為傳統淡季，但在AI晶片需求強勁下，預期季減幅度5%以內，呈現淡季不淡，全年營收年增幅度大於20%。

分析師指出，台積電12月營收月、年雙增，累計第4季營收季增13.1%，以台積電去年10月法說會預估全季美元營收261~269億美元，季增11%~14.4%、中間值12.7%來看，當時是以新台幣兌美元32.0元基礎上，新台幣營收將為8,352~8,608億美元，季增11.6%~13.3%。

台積電第4季營收持續受惠高速運算HPC相關需求上揚，N3和N5的需求強；毛利率方面，將較去年第3季約增加0.5個百分點，主要是產能利用率提升和成本的改善，可抵銷電費和N3量產增加的不利因素下，預估台積電第4季每股獲利（EPS）14.1元，全年為44.9元。

台積電定義「晶圓代工2.0」，包括封裝、測試、光罩製造等，及所有IDM，但不含記憶體製造。在這個新定義下，2023年晶圓代工產業的規模接近2,500億美元，預期2024年晶圓代工產業年增10%。客戶強勁AI和智慧手機相關需求，台積電2024年美元營收上修近年成長30%。

AI相關處理器將持續帶動台積電2024~2026年業績成長，不管是在伺服器端或是邊緣運算出貨量將會增加；台積電2025年成長動能來自HPC及N5、N3、N2製程和先進封裝營收貢獻上揚，雖然第1季為傳統淡季，但在AI晶片需求強勁下，預季減幅度5%以內，呈現淡季不淡，預估全年營收年成長幅度將大於20%，EPS上看57.6元。

台積電 營收

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