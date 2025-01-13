詹文男 X 陳俊偉 AI 助力中小企業、探索營運新模式

AI正掀起一場科技革命，不僅改變了產業結構，也為中小企業帶來新的契機。「中小企業網路大學校」與「數位轉型學院」攜手推出「AI應用543」系列，持續挖掘AI應用實例，展示中小企業如何在有限資源下突破困境運用AI工具。本集特別邀請到美科實業創辦人兼總經理陳俊偉，與數位轉型學院院長詹文男共同探討AI如何成為企業永續經營的核心驅動。

陳俊偉擁有資訊業背景，以「頭皮先生」的專業形象致力於推動頭皮養護生態圈。2003年創立美科實業，並於2020年成功通過B型企業（B Corp）認證。在訪談中，他透露：「AI技術不僅改變了我們的檢測方式，還協助量化分析護理成效，提升客戶滿意度並創造新的市場價值」。

透過AI，美科實業將傳統的目視檢測數位化，開發出具備高精度圖像辨識能力的頭皮檢測系統。陳俊偉指出：「過去設計師需耗時手動分析，現在AI僅需0.2秒即可生成完整檢測報告，大幅提高效率」。這套系統不僅能準確判斷毛囊炎、乾癬等問題，還能根據客戶頭皮狀況推薦適合的護理產品，協助設計師簡化工作流程，提升客戶體驗。

在硬體設計、軟體開發與演算法優化的過程中，美科實業採取與學界和業界合作的策略，整合資源開發了多版本的頭皮檢測系統。從早期的筆電到現在的平板裝置，檢測系統已進化至第三代，並結合雲端運算和推薦系統，為沙龍和直營門市提供全方位的數位化服務。

陳俊偉表示：「硬體開發曾是我們面臨的最大挑戰，從解析度到操作順暢性，每一細節都需要不斷優化」。此外，美科實業針對不同人種的頭皮特性建立數據庫，為未來國際市場的拓展奠定基礎。

中小企業如何有效應用AI？

在訪談中，陳俊偉提出了中小企業應用AI的三大策略：1.從客戶價值出發：AI的核心是提升客戶體驗與滿意度，而非單純追求技術創新。陳俊偉強調：「所有的技術應用都應回歸到客戶需求，唯有創造客戶價值，才能讓AI真正發揮效益」。2.數據長期積累：企業應提前著手蒐集高品質數據，因為數據價值往往與累積時間成正比。3. 跨部門合作：結合內部資源與外部專業力量，縮短開發周期，並確保應用流程符合實際需求。

詹文男也就AI賦能的未來與陳俊偉做深入的探討，從量化分析到智能推薦，開啟各種創新的可能。想瞭解中小企業如何應用AI，點擊完整收看：