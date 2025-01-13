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樺緯物聯與歐機器人大廠 ABB 策略聯盟

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
樺緯物聯總經理陳信宇，他是核心團隊成員也是樺緯第二大股東。王郁倫攝影
樺緯物聯總經理陳信宇，他是核心團隊成員也是樺緯第二大股東。王郁倫攝影

樺緯物聯近兩年跨入B2B2B業務，將跟ABB在全球工業能源控制領域策略合作，於2025年展開新布局，此舉也將讓樺緯成為樺漢集團2025年業務高成長前段班。樺緯將與ABB合作加強軟硬整合方案，利用產品互補性搶吃全球自動化市場機會。

樺緯物聯受惠於德國客戶EVE併入瑞士能源管理大廠ABB，促成雙方合作契機，樺緯物聯費時18個月開發出智慧樓宇能源解決方案，也將與ABB深度合作，使得樺緯從智慧家居跨入工控能源領域。

樺緯已在2024年下半將智慧能源管理BMS產品正式推到市場，陳信宇表示，目前已有便利超商及大樓、學校、政府機關採用，即將打入台灣連鎖飯店客戶，台灣最大電信商也將成為經銷商。

樺緯物聯董事長朱復銓指出，樺緯財務狀況比樺漢剛上市櫃時還健康，手上有4.7億元現金，且銀行零借款，樺漢2016年投資時樺緯營收2.9億元，如今成為快10億元業績的公司，看好2025年營運將更上層樓。

陳信宇解釋，BMS解決方案已取得資安認證，提供企業客戶工廠或大樓能源管理系統，樺緯可以利用智慧電表、電力控制、溫度控制、空氣品質、燈光控制、冷鏈監控及PLC控制配件，搭配中央控制器及閘道器，用無線行動網路進行監控，客戶可以選擇用SaaS雲端、在地端建置主機或打造私有雲做管理。

在企業節能上，利用部門分區做管理，細分每一個區塊的用電及電流數據，利用這些數據做AI用電模型預測，有效達成企業節能減碳的一個目標。

樺緯物聯透過集團資源合作，陳信宇表示，樺緯提供軟硬體、雲端一站式解決方案，包括智慧家庭安控及自動化裝置、結合人工智慧、與Google及AWS合作提供自主雲端伺服器及超過12年ODM經驗，同時跨足B2B2C及B2B2B業務。

樺緯物聯成立於2003年，從數位影像技術起家，逐步拓展至物聯網、智慧家庭、智慧大樓與能源環理解決方案業務，2016年獲得樺漢科技入股，成為集團成員，同時也集團內少數布局消費電子市場，推出遊戲直播解決方案及智慧家庭產品（取得Matter及Thread智慧家庭裝置連線標準認證）業者。

智慧家庭 樺漢科技

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