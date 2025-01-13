紅色供應鏈大整併 英業達：訂單已回籠！台商內功勝出

中國大陸電子代工廠聞泰科技2024年底出售9家旗下ODM業務給立訊電子，華勤也在一個月內連發動兩次併購，面對紅色供應鏈大整併，英業達（2356）指出，這意味中國內卷嚴重、不賺錢，台商在海外市場可望獲公平競爭，對手整併對台廠是好現象，和碩（4938）董座童子賢則認為，電子大廠都在加速多角化做資源重分配。

中國大陸電子供應鏈大整併潮起，中國在地三大手機ODM廠依營收規模排序分別為華勤、聞泰、龍旗，市調機構統計，這3大廠商佔據手機ODM（非蘋果及三星）市場高達75%市占率，聞泰去年底突然宣布出售ODM業務給身為蘋果供應鏈的立訊電子，而華勤則反向收購豪成智能（機器人）跟易路達（電聲組裝），紅色供應鏈瞬間掀起相互整併巨浪。

紅色供應鏈在川普上台前夕，展開新一波整併，英業達過去在小米等手機業務上就曾與紅色供應鏈有豐富交手經驗，英業達集團旗下英華達總經理何代水表示，他認為聞泰是因為併購安世半導體，擔心美國貿易制裁而分割代工事業體，但出售則因為過度殺價競爭，導致不賺錢，若沒有貿易戰，在中國政府補助下還可以繼續發展。

何代水表示，天下大勢物極必反，現因貿易戰，所有廠商都到海外發展，若公平競爭來說是大家均有公平機會，過去紅色供應鏈靠資本操作，羊毛出在豬身上讓狗買單，這種模式不是很健康的生意模式，反而疏忽在基本品質效率上努力，故台商若熬得過這段期間，就能靠品質跟效率展現競爭力。

何代水舉越南廠2024年下半投產後，兩三個月就開始獲利為例，指出台廠只要加強基本功，撐到對手差不多了，就能漸入佳境。他透露，英業達目前消費電子訂單在越南（穿戴）跟馬來西亞廠（聲學）都漸漸回籠了，顯示為非常好的現象。

他認為，聞泰ODM業務併入立訊，仍然有不夠聚焦的課題，因為事業太多元化，人才跟後勤能否跟上是挑戰。

不過和碩董事長童子賢從另一角度觀察，以手機市場來說，中國大陸現在形成非常特殊的局面，若要搶吃非蘋商機，有大陸的作業系統與大陸以外的Android系統，立訊收購聞泰ODM事業體，意味是從蘋果供應鏈跨入非蘋市場。

童子賢指出，雖然不便評論同行，但從大局來說，大家都在做多角化布局，現在數位產業發展正朝「非X」（非蘋、非中……）策略發展，這是非常合理的現象。

他舉和碩本身在5～6年前就開始做一些布局，因為品牌客戶跟消費市場大國都不希望製造業太集中在某處，所以和碩也做很多「加1」的策略（機殼廠鎧勝及EMS廠世碩讓立訊入股），其實就是資源重分配，將資源往印度、墨西哥、越南，而立訊併購過去沒有的產品領域，應該也是不想只侷限單一客戶或單一領域，也可能是看到好機會。

何代水也分享這次CES2025觀察，雖美國放話減少中國企業簽證，但其實CES到處都是中國人，粗估今年有4500家參展廠商，其中1300家是陸商，比去年1200家還要多，顯示中國企業仍相當積極，很多新創背後都有中國廠商支持，積極希望爭取曝光。