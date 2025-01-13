永豐投顧：台積電、大盤守穩關鍵 多方仍有生機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股上周經歷起伏，其實跌的股票多，但是台積電（2330）突破並且站穩1,100元，大盤則是回到23,000點，雖然無功、但也無過。永豐投顧表示，考慮長假前的賣壓，多方不能算失敗，留有一線生機。

近期美元指數持續攀高，又站上109，新台幣也隨之貶值，逼近33元兌一美元。美國經濟表現堅挺，兌歐元強勢，貿易戰威脅又壓抑中國大陸，所以美元兌歐元、人民幣都是強勢，新台幣勢必跟進。美債殖利率又站上4.6%，對歐、中的利差擴大，吸引全球資金回流，台股資金面不利。

儘管輝達在CES展現多項技術突破，但華爾街反應冷淡。分析師認為，輝達這次新品發表雖然具備長遠的技術價值，但短期內難以帶來明顯的收入增長，市場也缺乏更具吸引力的催化劑，輝達股價沒有突破。

永豐投顧表示，本周處於春節長假前，宜逢高減量，保持觀望，選股則集中近期較為強勢AI個股。

台股 新台幣 輝達

延伸閱讀

亞大邀輝達來彰化 打造AI總部

雷蒙多：台積電4奈米晶片已在美生產 良率品質媲美台灣

靈活應變創新 黃仁勳成CES巨星

台積營收報喜 寫三驚奇…法人估今年續寫高雙位數成長

相關新聞

亞大邀輝達來彰化 打造AI總部

輝達NVIDIA台灣總部設何處？亞洲大學昨建議，中台灣有卓越的創新技術、豐富的人才資源及地理優勢，而占地約七十公頃的彰化台...

2025新科技有哪些？資深投行家看5大趨勢 不只AI和機器人

新的一年開始，很多新科技大爆發，除了最常聽到的半導體和AI，還有哪些發展可能呢？

英業達50周年尾牙首度移師小巨蛋 董座坦言：是段不容易的旅程

代工大廠英業達（2356）於12日舉辦50周年旺年會，今年首度移師臺北小巨蛋，展望未來下一個50年的發展，董事長葉力誠坦...

英業達AI伺服器與車用加持 今年「變數多」業績再戰新高

英業達（2356）2024全年營收6,462.86億元，創歷史新高，年增25.55%，今年在人工智慧（AI）伺服器、AI...

赴美設新據點？英業達總座蔡枝安鬆口「德州」是個選項

代工大廠英業達（2356）於12日舉辦50週年旺年會及記者會，面對媒體詢問，若美國重稅成真，集團是否有考慮在美國增加生產...

川普關稅是否衝擊？英業達總座：加大墨國、泰國產能 影響不大

代工大廠英業達（2356）於12日舉辦50週年旺年會及記者會，面對媒體詢問，美國總統當選人川普上任帶來的影響，總經理蔡枝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。