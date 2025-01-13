輝達台灣總部 桃園招手…亞矽創預定地具備四大優勢

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）正規劃設置台灣總部，知情人士透露，桃園以北地區入選機率較高，除已經傳出的台北市各地點，位於桃園高鐵站附近的A19「亞洲矽谷創新研發中心（亞矽創）」預定地因交通便利、附近地質環境號稱是全台最堅硬等條件，也有機會成為輝達台灣總部落腳地點。

輝達目前在台北與新竹各有據點，業界人士透露，考量既有員工的意願，以及招攬人才的方便度等因素，輝達在桃園以北設置台灣總部的機率較高。雖然中央政府與地方政府也積極爭取輝達進駐，但評選仍要就各面向條件多加考量。

輝達台灣總部設置進度概況

據了解，桃園市已在去年9月初分別根據不同標的土地遞送企劃書讓輝達審視，其中以位於桃捷A19站的亞矽創預定地條件最為成熟。

亞矽創預定地有四大優勢，首先是交通便捷，位於A19站旁，搭一站捷運就可到桃園高鐵站所在的A18站，往返新竹或台北都方便，且距離桃園機場車程只要10多分鐘。

第二是所有權單一，土地與樓地板面積可完全符合甚至超過輝達所需的條件，位於該處的「亞洲．矽谷物聯網展廳」等可讓輝達依照需求重新開發，具備調整彈性。第三是可交地時間迅速，該地所有權屬於桃園市政府，只要完成簽約等相關程序即可點交。第四是地質環境穩定，不易受到地震影響。

針對輝達台灣總部選址，桃園市政府表示，桃園是全台第一工業科技大城，輝達「43台廠供應鏈」中，桃園就有22家，也是全球AI伺服器最大的生產基地。