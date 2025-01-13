快訊

弱勢家庭困窘 三餐變兩餐想辦法活下去

經典賽／愛爾達場場直播 14場資格賽+47場正賽全都看得到

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達台灣總部 桃園招手…亞矽創預定地具備四大優勢

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達。 路透
輝達。 路透

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）正規劃設置台灣總部，知情人士透露，桃園以北地區入選機率較高，除已經傳出的台北市各地點，位於桃園高鐵站附近的A19「亞洲矽谷創新研發中心（亞矽創）」預定地因交通便利、附近地質環境號稱是全台最堅硬等條件，也有機會成為輝達台灣總部落腳地點。

輝達目前在台北與新竹各有據點，業界人士透露，考量既有員工的意願，以及招攬人才的方便度等因素，輝達在桃園以北設置台灣總部的機率較高。雖然中央政府與地方政府也積極爭取輝達進駐，但評選仍要就各面向條件多加考量。

輝達台灣總部設置進度概況
輝達台灣總部設置進度概況

據了解，桃園市已在去年9月初分別根據不同標的土地遞送企劃書讓輝達審視，其中以位於桃捷A19站的亞矽創預定地條件最為成熟。

亞矽創預定地有四大優勢，首先是交通便捷，位於A19站旁，搭一站捷運就可到桃園高鐵站所在的A18站，往返新竹或台北都方便，且距離桃園機場車程只要10多分鐘。

第二是所有權單一，土地與樓地板面積可完全符合甚至超過輝達所需的條件，位於該處的「亞洲．矽谷物聯網展廳」等可讓輝達依照需求重新開發，具備調整彈性。第三是可交地時間迅速，該地所有權屬於桃園市政府，只要完成簽約等相關程序即可點交。第四是地質環境穩定，不易受到地震影響。

針對輝達台灣總部選址，桃園市政府表示，桃園是全台第一工業科技大城，輝達「43台廠供應鏈」中，桃園就有22家，也是全球AI伺服器最大的生產基地。

矽創 矽谷 輝達

延伸閱讀

靈活應變創新 黃仁勳成CES巨星

邀NVIDIA總部設彰化台化廠舊址 亞大：可合作提供人才

台股聚焦黃仁勳及台積電法說會 法人：關注資金動向

CES展亮點

相關新聞

台積電高雄2奈米傳試產 蘋果可望列首批客戶

台積電高雄2奈米製程進度超乎預期，繼去年11月提早約半年時間進機之後，業界傳出將於本月開始小量試產，加上新竹寶山2奈米製...

蘋果攻機器人 鴻家軍吃香

蘋果投入人形機器人領域，正攜手美國卡內基美隆大學開發人形機器人「ARMOR」，透過AI訓練並採用關鍵飛時測距（ToF）元...

CES展後三大爆點：AR/VR、機器人、AI PC

向來為科技風向球的CES展在本周(1/7~1/10)展開，來自全球150個國家，超過4000家廠商參與盛會，延續去年主軸，本屆還是以AI應用為最大亮點…

蘋果攻機器人 砷化鎵三雄迎大商機

蘋果最新開發的人形機器人「ARMOR」具備高精度避障系統與感測技術，動作幾乎與真人相似，關鍵在於搭配多達40個的飛時測距...

台積衝先進製程 贏家出列…昇陽半、M31等大啖商機

台積電2奈米製程正緊鑼密鼓邁向量產，後續製程將從奈米邁入更先進的「埃米」，引爆新世代與下世代先進製程周邊商機，以後續會把...

台積電高雄擴廠 13日環評審查

高雄楠梓（前中油高雄煉油廠）成為台積電最新製程的重要基地，台積電規劃在高雄P3廠房東側土地接續啟動P4、P5廠擴建計畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。