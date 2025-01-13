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輝達台灣總部傳有機會花落桃園 專家分析串聯竹科、內科

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部傳有機會花落桃園市「亞洲矽谷創新研發中心（亞矽創）」預定地，房產專家分析，該地位於桃園青埔西南側，未來若有機會進駐，交通上不僅近桃園機場約17分鐘，且可快速連結竹科、內科，融合半導體產業優勢。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，做為全國最多工業區，又兼具航空優勢的縣市，加上能在北北桃生活圈外還能與新竹有連動，確實也有獲得輝達青睞的底氣。

徐佳馨表示，「亞洲矽谷創新研發中心」預定地位在桃園捷運A19站旁，落在青埔西南側，不僅近桃園機場、車程僅約17分鐘，尤其桃園堪稱AI伺服器最大生產基地，舉例來說，距離緊密合作廠商如廣達的桃園龜山廠僅車程半小時。

另外，搭配捷運、高鐵、高速公路可快速連結新竹科學園區、內湖科學園區，該地擁有融合半導體、製造業的地段優勢。

徐佳馨認為，若該案獲得輝達欽點，以科技業高效作業，預計完工日期有望落在2028年前後，屆時可望為桃園房市再注入一劑強心針。

半導體 桃園機場 輝達

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