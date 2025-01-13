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台積電高雄2奈米傳試產 蘋果可望列首批客戶

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）高雄2奈米製程進度超乎預期，繼去年11月提早約半年時間進機之後，業界傳出將於本月開始小量試產，加上新竹寶山2奈米製程早已進機試產，台積電2奈米「南（高雄）北（新竹）串聯」推進腳步神速，今年將邁入量產，2026年進一步放量，助攻營運。

外界推估，台積電2奈米製程首批客戶是蘋果，輝達、超微、高通與聯發科等未來也將陸續採用。

台積電將於本周四（16日）舉行法說會前夕，2奈米推進再傳捷報，預料將成為法說會受關注的焦點之一。台積電因處於法說會前緘默期，對於高雄2奈米廠開始試產傳聞，公司表示無更新資訊可提供。

台積電先前在法說會上提到，2奈米製程技術研發進展順利，裝置效能和良率皆按照計畫或優於預期，2奈米製程將如期在2025年進入量產，量產曲線預計與3奈米製程相似。

業界先前傳出，台積電已於竹科寶山廠小量風險試產2奈米製程約5,000片。高雄廠方面，近期市場也傳出本月開始先小量試產。

台積電董事長魏哲家先前表示，許多客戶對於2奈米製程感興趣，相關需求超乎預期，且比3奈米製程還多，公司正積極籌備相關產能。

業界推估，台積電3奈米製程到去年底月產能推估已達11萬片。由於供不應求，還挪用部分5奈米產能設備支援3奈米製程生產，並連帶調度部分7奈米製程支援5奈米製程生產。

供應鏈傳出，未來2奈米製程總產能可能上看18萬片，除寶山與高雄共六座廠外，也可能調度部分南科廠區空間供2奈米製程使用。

對於2奈米製程，根據台積電官網介紹，是採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步，以滿足節能運算日益增加的需求。主要客戶已完成2奈米矽智財（IP）設計，並進行驗證。

台積電也發展低阻值重置導線層、超高效能金屬層間電容等，以持續進行2奈米製程技術效能提升。公司認為，未來2奈米製程量產時，將成為業界在密度和能源效率上最先進的半導體技術。台積電也規劃推出N2P製程技術，為2奈米家族延伸，預計2026下半年量產。

台積電 奈米 法說會

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