英業達考慮美國設廠 相中德州

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

川普重返白宮倒數計時，市場關注英業達（2356）海外布局，英業達總經理蔡枝安昨（12）日表示，英業達在台灣、中國大陸、墨西哥、捷克、泰國、馬來西亞、越南都有生產基地，可以分散生產風險。此外，考慮首度前往美國設廠，可能落腳德州。

蔡枝安強調，川普是否調漲關稅，目前還沒有確定，但「川普不可能對每一個地方都課關稅」，英業達全球布局廣，可以因應「川普2.0」時代的變化。

談到全球布局，他說，過去兩年英業達一直在東南亞與墨西哥擴產。

至於泰國工廠新基地，伺服器工廠去年10月完工，目前正在架設生產線，並且還在蓋新廠，預定2025年10月蓋完。整體而言，英業達2025年海外布局已就定位，就等川普關稅策略拍板。

至於美國製造布局，他強調，英業達伺服器在墨西哥有工廠，若要移到美國，以落腳德州最有可能，因為就在墨西哥旁邊，生產線移過去比較快，問題也不大。

他透露，英業達看過幾個美國製造的地點，最大的考量是電力供應，德州除了離墨西哥近，電力供應也比較充足，而且伺服器後段組裝生產線轉移比較容易，若電力供應順利接上，半年就可以轉移伺服器後段組裝線。

墨西哥 川普 美國

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