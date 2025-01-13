英業達今年業績拚新高 AI伺服器、AI PC、車用持續成長

英業達（2356）昨（12）日舉行旺年會，看好今年AI伺服器、AI PC，與車用等業務持續成長，尤以車用可望大增三倍最強勁，推升2025年業績再寫新猷，董事長葉力誠高喊，不僅2025年營收要再向上，2026年、2027年也要持續突破。此外，英業達AI布局不落人後，AI和機器人都準備就位進行中。

英業達逢創立50周年，本次旺年會首度移師至台北小巨蛋舉辦，並大手筆發出總價值逾6,000萬元獎項，現場逾萬人參與，集團「精神領袖」會長葉國一也出席。英業達成立於1975年，當時年營業額約2億美元，去年突破200億美元，50年來放大100倍。

英業達旺年會高層談話重點

輝達（NVIDIA）揭示AI和機器人時代來臨，談到英業達相關布局，葉力誠指出，AI技術演進相當快，ChatGPT橫空出世以來，人們已經可以感受到AI的威力，並對電腦運算等部門產生重大影響。

葉力誠說，「很多電影和科幻小說也是對未來世界的投射」，預料機器人和AI運算對世界會有很大的影響，「英業達絕不會在這個趨勢下落後，我們會做足準備往這個方向進行。」

英業達受惠AI伺服器與筆電出貨強勁，去年12月、第4季與2024年全年合併營收同步創新高，2024全年合併營收6,462.8億元，年增25.5%。

展望2025年，英業達總經理蔡枝安表示，英業達今年仍會持續成長，再創新高，惟考量川普上任、地緣政治等大環境變數，今年業績年增率要像2024年達25%可能有一定難度，「但也不是完全不可能。」

外界關注超微（AMD）先前收購英業達大客戶ZT後，對英業達伺服器訂單的影響。

蔡枝安說，超微收購ZT會在2025上半年完成，但「英業達的訂單沒有少」，今年來自ZT訂單的營收七、八成跑不掉，當然希望持續下去，爭取更多訂單。

至於美國持續收緊AI晶片出口大陸管制，蔡枝安強調，英業達遵守美國政府政策，畢竟晶片最大用戶是美國客戶，目前中國大陸晶片都改為輝達降規版H20，東南亞目前沒有被限制。一旦被限制，就是把原先出貨輝達的H200與B200，改成賣H20而已，「影響不大」。

談到車用布局，蔡枝安說，英業達車用事業經營得不錯，2024年車用營收年增40%，2025年年增率將擴大為三倍，主因英業達車用全球布局效益發酵，包括墨西哥、捷克、台灣與上海都有認證生產線，隨著產能開出，業績可望爆發。

至於英業達旗下英華達展望，英華達董事長何代水表示，他剛從美國消費性電子展（CES 2025）回來，看好今年有機會商品化的產品是智慧眼鏡，並結合AI、通訊與伺服器。



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