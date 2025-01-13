台積電高雄擴廠 13日環評審查

高雄楠梓（前中油高雄煉油廠）成為台積電（2330）最新製程的重要基地，台積電規劃在高雄P3廠房東側土地接續啟動P4、P5廠擴建計畫，今日將進入環評審查，預估在三座廠房完工之後，可創造3,000人就業機會、推估每年產值約2,364億元。

台積電已規劃於原中油公司高雄煉油廠土地內興建第三期廠房（P3），基於產業製程全球布局考量，仍具緊迫需求，因此規劃在P3廠房旁土地啟動擴建第四期（P4）、第五期（P5）計畫，以延續先進製程、發揮產能群聚綜效。

台積電在一期園區啟動第一（P1）、二期（P2）建廠後，2024年啟動P3擴建計畫，但半導體先進製程競爭激烈、擴廠用地迫切，決定在P3廠旁接續啟動P4、P5廠擴建，讓原本用地面積從17公頃擴增至60公頃。