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蘋果攻機器人 砷化鎵三雄迎大商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果最新開發的人形機器人「ARMOR」具備高精度避障系統與感測技術，動作幾乎與真人相似，關鍵在於搭配多達40個的飛時測距（ToF）元件，隨著蘋果登高一呼按讚ToF，讓ToF後市跟著水漲船高，國內砷化鎵三雄全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）均有能力供應，而且已是蘋果關鍵ToF協力廠，有望跟進大咬蘋果人形機器人商機。

蘋果先前已導入ToF，最早用於iPhone X的人臉辨識功能，迄今iPhone 16系列持續導入，不同的是，一支iPhone僅使用三個ToF，「ARMOR」則大增逾十倍、用了多達40個ToF，隨著人形機器人聲勢水漲船高，帶動ToF需求同步看俏。

據悉，「ARMOR」配備多達40個ToF雷射雷達感測器，並分布在機器人每隻手臂上，而每個感測器均相當微小，並能夠提供高達約400公分的測距範圍，不但感測精準，且相當省電，未來若被普遍使用，估計市場需求將全面爆發，進而挹注國內砷化鎵族群。

業界人士表示，從產業鏈來看，全新負責上游磊晶材料，而穩懋、宏捷科則是負責下游ToF元件的代工，並且主要以生產垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）為主，若蘋果的解決方案成為未來人形機器人的主流技術，勢必將為台廠帶來可觀的商機。

業界表示，如果一個人形機器人至少需要40個ToF，未來若人形機器人與智慧手機一樣普及，市場對ToF需求可觀，而且人形機器人的ToF規格勢必比手機更高，對供應商而言，不僅是門檻，同時也可提升毛利率。

法人認為，全新、穩懋、宏捷科無論是產能與技術在全球都是首屈一指，而且均與蘋果有密切的合作關係，未來若蘋果搶進人形機器人市場，很有機會切入其供應鏈，共同搶攻商機。

【閱讀秘書】ToF是什麼？

ToF（Time of Flight）意指「飛時測距」，目前最主要應用在於汽車防撞雷達，藉由投射雷射雷達等光源於待測物件，影像感測器透過計算光反射的時間來測量距離，藉此達到防撞的應用，同時在智慧手機上也可應用於人臉辨識與景深計算，用途相當廣泛。

此外，面射型雷射和微波同樣都可以做成具有ToF功能的產品，但因產品特性不同，VCSEL的ToF測量解析度雖高，製作成本也高，而微波ToF則是測量速度快，但解析度則偏低。 （記者陳昱翔）

機器人 蘋果

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