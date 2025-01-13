蘋果攻機器人 砷化鎵三雄迎大商機

蘋果最新開發的人形機器人「ARMOR」具備高精度避障系統與感測技術，動作幾乎與真人相似，關鍵在於搭配多達40個的飛時測距（ToF）元件，隨著蘋果登高一呼按讚ToF，讓ToF後市跟著水漲船高，國內砷化鎵三雄全新（2455）、穩懋（3105）、宏捷科（8086）均有能力供應，而且已是蘋果關鍵ToF協力廠，有望跟進大咬蘋果人形機器人商機。

蘋果先前已導入ToF，最早用於iPhone X的人臉辨識功能，迄今iPhone 16系列持續導入，不同的是，一支iPhone僅使用三個ToF，「ARMOR」則大增逾十倍、用了多達40個ToF，隨著人形機器人聲勢水漲船高，帶動ToF需求同步看俏。

據悉，「ARMOR」配備多達40個ToF雷射雷達感測器，並分布在機器人每隻手臂上，而每個感測器均相當微小，並能夠提供高達約400公分的測距範圍，不但感測精準，且相當省電，未來若被普遍使用，估計市場需求將全面爆發，進而挹注國內砷化鎵族群。

業界人士表示，從產業鏈來看，全新負責上游磊晶材料，而穩懋、宏捷科則是負責下游ToF元件的代工，並且主要以生產垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）為主，若蘋果的解決方案成為未來人形機器人的主流技術，勢必將為台廠帶來可觀的商機。

業界表示，如果一個人形機器人至少需要40個ToF，未來若人形機器人與智慧手機一樣普及，市場對ToF需求可觀，而且人形機器人的ToF規格勢必比手機更高，對供應商而言，不僅是門檻，同時也可提升毛利率。

法人認為，全新、穩懋、宏捷科無論是產能與技術在全球都是首屈一指，而且均與蘋果有密切的合作關係，未來若蘋果搶進人形機器人市場，很有機會切入其供應鏈，共同搶攻商機。