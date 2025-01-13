蘋果攻機器人 鴻家軍吃香

蘋果投入人形機器人領域，正攜手美國卡內基美隆大學開發人形機器人「ARMOR」，透過AI訓練並採用關鍵飛時測距（ToF）元件，大幅強化真人擬真並降低碰撞機率，目前開發完成度已相當高，未來很可能投入量產，預料由鴻海（2317）組裝，鴻準（2354）供應機殼，是台灣率先出線的蘋果人形機器人受惠廠。

輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克、台積電董事長魏哲家等科技業大咖不約而同按讚機器人，黃仁勳高喊「AI本質上就是機器人」，馬斯克則大動作宣布2026年特斯拉人型機器人Optimus產量將增加十倍。

蘋果揮軍人形機器人

業界看好，「ARMOR」是蘋果揮軍人形機器人市場先鋒產品，蘋果加入後，全球人形機器人市場將更熱鬧，鴻海集團也將成為蘋果揮軍機器人的大贏家。

「ARMOR」相關訊息近期在各大科技網站與機器人相關社群傳開，更有短片介紹其具備高精度避障系統與感測技術，同時整合蘋果AI功能如Siri語音助理、影像辨識技術等，能透過模仿學習的方法，從人類運動展示中學習如何避開障礙物，進而達到更複雜、更像人類的動作與各種應用。

統整業界等各方消息，「ARMOR」是蘋果與美國卡內基美隆大學合作開發的人形機器人，其最關鍵在於搭載約40個飛時測距（ToF）元件，能感測手臂和周圍環境的細節，讓避障的精準度與反應速度大幅提升到與真人相近。

「ARMOR」還搭載名為「ARMOR-Policy」的Transformer編解碼架構系統，讓「ARMOR」能具備較高的運算效率，甚至比輝達（NVIDIA）的運動規劃專家系統「cuRobo」效能更高，碰撞能減少31.6%，成功率提高16.9%，計算效率更大幅提升26倍。

不僅如此，蘋果也透過AI來訓練「ARMOR」，將超過30萬種真實人類的運動序列以數據化的方式導入其中，藉此仿造人類真實的運動路徑，讓人形機器人看上去更加靈活，解決過往人形機器人動作生硬的痛點。

「ARMOR」問世後，不僅展示蘋果在機器人領域的新突破，也意味蘋果在機器人領域產品已奠定基礎。業界人士指出，由於蘋果品牌影響力極高，加上軟硬體整合已完成，距離開發完成的目標已不遠，下一步就是實現量產計畫，而鴻海過往已有Pepper人形機器人的組裝經驗，而且在協作型機器人也有強大的能量，加上與蘋果合作關係密切，因此未來最有機會奪單。

鴻準在去年致股東報告書中強調，未來將投入資本在新的目標領域，其中則包含機器人與人工智能（AI），目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發，期盼能掌握市場先機，而鴻準過往一向都是鴻海在機器人領域的先鋒，預料也將參與其中。