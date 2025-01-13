亞大邀輝達來彰化 打造AI總部

輝達NVIDIA台灣總部設何處？亞洲大學昨建議，中台灣有卓越的創新技術、豐富的人才資源及地理優勢，而占地約七十公頃的彰化台化廠舊址具備多重優勢，是轉型亞洲AI智慧園區的絕佳地點。

亞洲大學校長蔡進發也宣布，已在校內成立半導體基地，與企業產學合作，培育台灣中部AI半導體人才，活絡AI產業發展。

蔡進發率亞大AI團隊前往美國矽谷，參加輝達「NVIDIA GTC 二○二四」大會，並拜會輝達創辦人黃仁勳。雙方就亞大與哈佛醫學院合作，研究結合AI技術的「全球基因體分析平台建置計畫」討論，開啟合作先機。

他說，若NVIDIA設在台化智慧園區，能夠在園區內整體規畫包括NVIDIA專用的五至十公頃用地、SMCI美超微卅公頃的高科技產業基地，以及十公頃的大巨蛋策展中心。

蔡進發說，中國醫藥大學和亞大組成的系統學校「中亞聯大」與長佳智能合作獲美國多項專利，最近共同研發的「居家血液智能監控系統」甫獲「國家新創獎」，能與NVIDIA攜手，在醫療AI技術上持續創新應用；也能發展無人載具研發中心，開發智慧交通與物流解決方案。

他說，NVIDIA在台化舊廠設立AI總部，能無縫鏈結台灣的豐富人才庫與完善產業鏈，還能強化與大學及研究機構合作，亞大會持續推動跨產業合作與技術整合。