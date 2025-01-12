2025新科技有哪些？資深投行家看5大趨勢 不只AI和機器人

摘要 2025年科技發展趨勢從AI、機器人到空中交通，許多國家積極推動應用場景，但台灣多聚焦在硬體製造，應加速發展應用生態系統，擴大產業視野，才能避免在新科技浪潮中落後。

新的一年開始，很多新科技大爆發，除了最常聽到的半導體和AI，還有哪些發展可能呢？

1.機器人

台積電董事長魏哲家表示，很多台積電客戶看好多功能機器人與無人機。機器人是最近的熱門題材，黃仁勳跟馬斯克都說讚，機器人概念股近期紛紛大漲。

從目前2大科技龍頭布局來看，機器人都是重心。馬斯克已宣布，未來特斯拉將不再是純電動車公司，更看好機器人前景。黃仁勳也不甘輝達僅作為晶片公司，希望跟實體世界連結，人形機器人就是AI實體化的具體展現。

機器人有「工業機器人」、「服務機器人」、「人形機器人」等類別，但台廠多是生產機器人零組件。

2.AI代理

與AI相關的趨勢，台灣目前所談的是AI基礎建設，包括AI伺服器、資料中心等商機；但國外的話題是「AI代理」（AI Agent），也就是用AI來做事情。

AI代理可以應用在所有產業，不透過人而是透過機器，如智慧製造、智慧零售、智慧醫療、智慧法律等。未來發展到一定程度後，將全部由AI代理。

全球全力發展AI代理，加速形成智慧化社會，這將顛覆各行各業現有運營模式，大幅提高工作效率。但台灣在這一方面生態系應用還未成熟。

國外開始談的自動駕駛、車聯網這些科技，參與者絕多數是中國公司，唯一例外是特斯拉，目前已經有5、6家企業分別在香港及美國上市，但台灣才剛開始最基本的電動車製造。

4.國防安全

台灣目前相當著重資安，資安屬於賴總統「5大信賴產業」之一（其他還包括半導體、人工智慧、軍工及次世代通訊），2024年華爾街漲最多的股票之一Palantir，乃美國資安公司代表，全年漲近400%。

但談安全不是只看網路安全，還包括關鍵資源供應、能源生產、基礎設施等，背後隱藏許多投資商機，如電業和核能，這些都是台灣的短處。

5.空中交通

台廠推無人機已經一段時間，政府也很重視，不過最主要用途是軍用，跟民生沒有真正結合。中國現正積極推廣「低空經濟」，也就是利用無人飛行載具，進行商業活動，包括空中計程車。

無人機產業在地大物博的國家如中國和美國都快速竄起，從送餐到運貨，可突破傳統交通限制，這些都是台灣未來應學習的新領域。台灣人視野狹窄，應多去看看世界趨勢。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文不只AI和機器人！資深投行家看2025年5大科技趨勢》