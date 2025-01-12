搭上AI浪潮！台中市「企業AI應用學院」即日起開放報名

隨著人工智慧(AI)、物聯網(IoT)和自動化技術的興起，傳統工廠面臨全面轉型的壓力，為協助在地中小企業搭上AI浪潮，邁向升級轉型之路，台中市政府經濟發展局首度開辦「企業AI應用學院」，報名自即日起至1月21日止，2月7日將正式開課。

台中市企業AI應用學院由逢甲大學集結多位產業界經驗豐富的業師，以AI實務應用與案例分析導向課程，促進工廠內部技術升級和管理創新。

學院以台中市特定工廠登記之企業員工為開課對象，報名自即日起1月21日止，2月7日正式開課，正苦惱如何導入AI工具的業者，不要錯過這個難得的機會。

台中市經濟發展局表示，台中市作為全臺灣生產製造重鎮，為協助在地中小企業培育相關人才邁向升級轉型之路，積極輔導納管工廠取得特定工廠，截至2024年12月，台中市核准特定工廠登記的企業已達2,242家，產業類別以機械設備製造業為主。

目前，全球產業AI正掀起一場巨大的變革，AI並不是高不可攀的技術，而是所有企業都能掌握的利器，更是驅動企業創新與效率提升的核心力量。

經發局強調，AI工具的應用讓企業以全新的方式解決問題、優化流程，並實現自動化和數據驅動的決策能力，促使企業從根本上轉變營運模式，突破傳統限制，以更靈活、更數位化的方式應對瞬息萬變的市場需求。這場革命性的技術浪潮，為企業帶來持續的競爭優勢，與全新的成長契機。

「企業AI應用學院」課程，以AI實務應用與案例為導向規劃辦理，含10堂課程(30小時)、1場企業參訪(2小時)與1場主題工作坊(2小時)，讓學員於課堂實操AI應用工具，即學即用，並規劃至導入AI應用工具的企業交流互動，瞭解AI工具於企業的應用情境，助力企業規劃AI數位藍圖。

台中市政府希望每一位企業主與管理者，能找到適合自己產業的AI應用方式，為未來的市場競爭做好萬全準備。

經發局進一步指出，此次課程完全免費，開課對象限台中市特定工廠登記企業，名額有限，報名從速。報名網址(https://forms.gle/hk8FZfciKaha7YKfA)；詳情請洽逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心。