英業達歡慶50周年 董座葉力誠坦言：是段不容易的旅程
代工大廠英業達（2356）於12日舉辦50周年旺年會，今年首度移師臺北小巨蛋，展望未來下一個50年的發展，董事長葉力誠坦言，其實50年是一個不容易的旅程，這也給我們留下了一個很美好的目標，他分享，也許有很多的人跟自己一樣，沒有完全的參與到英業達過去的50年，但在未來的日子裡，大家一定會一起攜手奮鬥，不管是未來的數十年、甚至50年後，都一起走下去。
英業達今日由集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領英業達集團旗下英華達、英研智能、無敵（8201）等11,000名同仁與親友，共同參與這場年度盛會。葉力誠致詞時指出，團隊在2024年成功突破了6千億的關卡，自己也期許大家在農曆年後繼續努力，讓2025年、2026年、2027年都能再度突破，也祝福大家農曆年健康、萬事如意。
據悉，今日旺年會由阿KEN和楊千霈擔綱主持，開場表演「舞．空．術」，以高空表演結合地面舞蹈，融合美洲、北歐、亞洲等英業達集團全球廠區所在國家或地區的特色舞蹈，不僅展現集團的多元與國際化，同時傳遞全球同慶的寓意。此外，也邀請至今巡迴演出超過3,000場足跡遍及30個國家的「舞鈴劇場」，其名稱諧音「50」，巧妙呼應英業達50周年的重要里程碑，將以極具臺灣文化特色的扯鈴表演為主軸，結合現代創意元素，帶來一場傳統與現代交融的視聽盛宴。
表演藝人陣容包含理想混蛋、動力火車、告五人，更邀請素有華語R&B教父之稱的陶喆擔任神秘嘉賓壓軸登場，接連開唱將現場氣氛推向最高潮。除舉辦旺年會以慶祝成立50周年，英業達近年打造全新企業形象及雇主品牌，並陸續更新官網、總部展廳、廠區布置等，期待以嶄新風貌迎接下一個50年，與所有內部及外部夥伴同心協力，為集團成長屢創佳績。
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