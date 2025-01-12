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英業達50周年旺年會 董座盼明年再展佳績

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
英業達集團今天舉辦尾牙，英業達董事長葉力誠盼明年再展佳績。記者潘俊宏／攝影
英業達集團今天舉辦尾牙，英業達董事長葉力誠盼明年再展佳績。記者潘俊宏／攝影

代工大廠英業達集團今天在台北小巨蛋舉辦50周年「旺年會」，英業達董事長葉力誠面對明年AI時代的挑戰，強調看對發展趨勢很重要，英華達董事長何代水表示目前看起來AI眼鏡的產品比較有機會。葉力誠盼望明年繼續努力再展佳績。

對於新的一年美國總統川普就任上台的影響，總經理蔡枝安表示，主要是對中國地區的出貨受到限制，公司現在對中國的出貨都只出H20規格的產品，因此也都符合美方的規範，至於川普關稅政策的影響，加大、墨國、泰國的產能目前影響不大，會視實際狀況調整。

英業達集團今天以「同心協力 再創佳績」為活動主軸，感謝這50年的歲月曾為英業達的永續發展而日夜不停打拚的同仁們，董事長葉力誠將率集團公司英業達、英華達、英研智能、無敵科技等近11,000名同仁與親友，共同參與這場年度盛會，阿KEN和楊千霈擔綱主持旺年會，表演的藝人包含理想混蛋、動力火車、告五人等，並請陶喆擔任神秘嘉賓壓軸登場。

英業達集團今天舉辦尾牙，英業達董事長葉力誠（右二）、總經理蔡枝安（左二）等出席記者會說明明年展望。記者潘俊宏／攝影
英業達集團今天舉辦尾牙，英業達董事長葉力誠（右二）、總經理蔡枝安（左二）等出席記者會說明明年展望。記者潘俊宏／攝影
英業達集團今天舉辦尾牙，英業達董事長葉力誠（右三）、英業達總經理蔡枝安（左三）、英華達董事長何代水（右起）、英業達個人電腦事業群群總經理尹福明、英業達企業電腦事業群群總經理林書如、英業達副總經理游進寶出席記者會盼明年再展佳績。記者潘俊宏／攝影
英業達集團今天舉辦尾牙，英業達董事長葉力誠（右三）、英業達總經理蔡枝安（左三）、英華達董事長何代水（右起）、英業達個人電腦事業群群總經理尹福明、英業達企業電腦事業群群總經理林書如、英業達副總經理游進寶出席記者會盼明年再展佳績。記者潘俊宏／攝影

旺年會 英業達 董事長

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