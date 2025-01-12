英業達50周年旺年會 董座盼明年再展佳績

代工大廠英業達集團今天在台北小巨蛋舉辦50周年「旺年會」，英業達董事長葉力誠面對明年AI時代的挑戰，強調看對發展趨勢很重要，英華達董事長何代水表示目前看起來AI眼鏡的產品比較有機會。葉力誠盼望明年繼續努力再展佳績。

對於新的一年美國總統川普就任上台的影響，總經理蔡枝安表示，主要是對中國地區的出貨受到限制，公司現在對中國的出貨都只出H20規格的產品，因此也都符合美方的規範，至於川普關稅政策的影響，加大、墨國、泰國的產能目前影響不大，會視實際狀況調整。