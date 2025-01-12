英業達AI伺服器與車用加持 今年「變數多」業績再戰新高

英業達（2356）2024全年營收6,462.86億元，創歷史新高，年增25.55%，今年在人工智慧（AI）伺服器、AI PC與車用等產品持續成長之下，業績再戰新高，董事長葉力誠表示，自從ChatGPT推出來之後，全球已經感受到生成式AI的威力，並對電腦運算等部門產生重大影響，英業達在AI的布局也不會落人後。

英業達12日舉行旺年會，針對2025年業績展望，總經理蔡枝安表示，2024年營收表現不錯，成長20%以上，其中，成長最多的是伺服器，成長超過40%，2025年仍然持續成長，不過，今年變數很多，包括川普與地緣政治等因素，因此，今年比較保守，像2024年營收成長25%，可能會有難度。

針對如何因應川普2.0？蔡枝安說，川普是否調漲關稅，目前還沒有確定，等他上台之後，再看如何因應，英業達在台灣、中國大陸、墨西哥、捷克、馬來西亞、泰國與越南都有廠商，可以分散風險，川普不可能對每一個地方都課關稅。

在全球布局方面，他說，過去兩年一直在東南亞與墨西哥擴產，例如擴增墨西哥PCBA工廠，而車用產品方面，2025年也持續在墨西哥增產。至於泰國工廠新的基地，伺服器工廠是在去年10月完成，目前正在架設生產線，同時，還在蓋新廠，預定2025年10月蓋完。因此，墨西哥、泰國、越南擴產持續進行，至於是否有美國生產基地，要看後面狀況再來決定。