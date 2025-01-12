赴美設新據點？英業達總座蔡枝安鬆口「德州」是個選項
代工大廠英業達（2356）於12日舉辦50週年旺年會及記者會，面對媒體詢問，若美國重稅成真，集團是否有考慮在美國增加生產據點？總經理蔡枝安指出，面對需不需要在美國設立生產基地，這個問題團隊仍先靜觀其變，不過畢竟團隊也是有做美國生意，自己也有趁最近幾次前往走訪的機會，觀察了幾個地區，其中「德州」因為離墨西哥靠近，所以也是選擇之一。
據悉，英業達成立於1975年，並於2025年歡慶成立以來的第50週年，團隊目前在亞洲、北美及歐洲皆設有營運據點，專注於筆記型電腦、消費性電子與伺服器產品的研發和製造，近年也持續朝車用電子、5G、AI等高科技產品領域邁進。並且團隊佈局領域廣泛，從軟體到硬體、從台灣到全球，致力於提供全方位的產品設計及解決方案服務，展望未來，蔡枝安指出，團隊樂觀看待2025年各個產線的發展。
根據英業達日前公布去年12月合併營收722.64億元，月增18.7%，年增66%，創下歷史新高紀錄，合併今年前12個月營收達6,462.87億元，年增25.6%，符合市場原先預期數值。展望未來，隨著旗下GB200 AI伺服器即將於首季啟動出貨，內部也看好今年全年營運表現將隨著出貨放量而持續成長，有望達到季季成長的佳績。
英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，而公司在汽車電子布局已久，旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。
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