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耀登完成可轉換公司債掛牌 今年營收看增雙位數

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

射頻天線大廠耀登（3138）近期完成最新一期可轉換公司債（CB）掛牌，募集資金將用於新廠擴建及債務結構優化。耀登指出，本次資金的投入將進一步強化公司全球產能佈局，提升供應鏈彈性，以滿足市場多元化需求，並支持核心業務的持續成長，而今年在各項業務推展下，目標營收雙位數成長。

耀登去年全年合併營收為17.08億元，年減4.05%。耀登認為，此次可轉債的成功發行，充分顯示市場對耀登科技長期成長潛力的信任，並為未來的營運提供重要資金動能。

耀登表示，天線業務作為公司主要成長動能之一，預期今年NB客戶需求穩步增長，市場占有率持續提升，為公司營收提供穩定支撐。同時，公司積極拓展其他NB新客戶合作，預期今年開始逐步推進，有望陸續進入小量試產階段。預期隨著新客戶產品規模的逐步放量，未來將為天線業務增長注入新動能。

此外，耀登旗下工控天線則隨著客戶庫存去化完成，加上新產品導入，需求已逐步恢復至正常水準。設備業務方面，雖然因市場需求放緩影響整體表現，對全年營收構成一定影響，但整體營運結構仍保持穩健。

至於低軌衛星方面，地面接收設備整合驗證工作進展順利，耀登積極支持低軌衛星國產化，相關設備預計於2025年上半年完成驗證，將用於軍警消防等應用領域等並拓展國際市場業務，預期低軌衛星業務的營收占比預計將持續提高，成為公司未來重要成長動能之一。

展望2025年，耀登表示，天線業務在NB市場需求穩定、新客戶小量試產及工控天線需求恢復增長的支持下，實現更高成長。同時，永續及資安業務因市場需求攀升，案件量將持續增加，為業務成長提供新一波動能。而設備業務將持續增加新設備代理，營運效率有望進一步提升。預期整體業務將持續穩定增長，全年營收目標有望雙位數增長。

低軌衛星 營收 耀登

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