英業達50周年旺年會登場！1.1萬人齊聚小巨蛋 再創紀錄
代工大廠英業達（2356）於12日舉辦50周年旺年會及記者會，集團以「同心協力 再創佳績」為活動主軸，感謝在這50年的歷程中曾經為英業達的永續而日夜不停打拼的同仁們，盡心盡力為英業達的成功而努力。據悉，今日到場的同仁及眷屬達到1.1萬人，再創歷史新紀錄，而英業達在過去的半個世紀，領先業界成為第一個筆記型電腦和伺服器的 ODM廠商，展望未來，團隊也期許大家更堅強地手牽手、心連心，創造更美好的佳績。
團隊指出，值此50周年之際，集團特地以「永續經營、自強不息；慈善公益、造福社會；排碳淨零、愛護地球」擘畫未來願景。英業達致力於永續經營，將不斷努力創新、變革及轉型，已建構集團風險管理機制，完成第一階段TNFD風險與機會鑑別，並透過建置ESG專網，即時對外揭露永續資訊。
事實上，英業達投注於慈善公益，善盡社會責任，自 2012 年起，連續 十二 年認養「關渡自然公園」國家溼地，鼓勵同仁積極參加公益活動，並攜手臺大實驗林以AI技術保護雲霧林，以科技履行企業社會責任；英業達已於2024年初宣告2050年達到淨零排放，為促進低碳策略轉型，首度完成母子公司共49家公司溫室氣體盤查，並提高再生能源使用比例，且積極投入產品碳足跡專案，充分展現愛護地球之決心及承諾。
50周年旺年會活動，首度移師臺北小巨蛋，由集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領集團公司英業達、英華達、英研智能、無敵科技（8201）等近11,000名同仁與親友，共同參與這場年度盛會。旺年會由阿KEN和楊千霈擔綱主持，開場表演「舞．空．術」，以高空表演結合地面舞蹈，融合美洲、北歐、亞洲等英業達集團全球廠區所在國家或地區的特色舞蹈，不僅展現集團的多元與國際化，同時傳遞全球同慶的寓意。此外，亦邀請至今巡迴演出超過3,000場足跡遍及30個國家的「舞鈴劇場」，其名稱諧音「50」，巧妙呼應英業達50周年的重要里程碑，將以極具臺灣文化特色的扯鈴表演為主軸，結合現代創意元素，帶來一場傳統與現代交融的視聽盛宴。
表演藝人陣容包含理想混蛋、動力火車、告五人，更邀請素有華語R&B教父之稱的陶喆擔任神秘嘉賓壓軸登場，接連開唱將現場氣氛推向最高潮。除舉辦旺年會以慶祝成立50周年，英業達近年打造全新企業形象及雇主品牌，並陸續更新官網、總部展廳、廠區布置等，期待以嶄新風貌迎接下一個50年，與所有內部及外部夥伴同心協力，為集團成長屢創佳績。
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