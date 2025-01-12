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折疊螢幕式手機市場趨緩 法人看Hinge 廠第1季為短期高峰

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
折疊手機示意圖。（美聯社）
折疊手機示意圖。（美聯社）

折疊螢幕式手機市場成長趨緩，多數品牌廠於2025年調整產品線中，考量中國發改委對手機補貼的政策限制，並觀察手機Hinge近期營運表現，法人機構預估，相關供應鏈營收第1季為短期高峰，待第4季客戶新品推出後，業績將有新一波表現。

法人機構表示，觀察今年上半年陸手機敞動向，包括預計發布新品為華為直向內折式產品、OPPO橫向內折式產品、小米直向內折式產品、nubia直向內折式手機。

同時，觀察中國國家發改委在月初宣布手機等數位產品舊換新政策實施細則，針對個人購買手機、限單價不超過人民幣6,000元，依產品銷售價格15%給予補貼，補貼金額上限人民幣500元，由發改委的政策補貼金額上限人民幣6,000元來看，已排除高單價的橫向內折式與三折式產品，僅有多數直向內折式產品可獲得補貼。

以華為的折疊式螢幕手機而言，去年第4季於江蘇、貴州的國補，Mate X5、Pocket 2、NOVA Flip可參與補貼。但新政策下，僅有NOVA Flip可獲得補貼。

分析師指出，觀察手機Hinge廠商去年12月營收表現不一，有優於預期的、也有低於預期的公司，預估供應鏈手機領域營收第1季為短期高峰，第2季將下滑，待第4季客戶新品推出，可恢復成長。

人民幣 手機 營收

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