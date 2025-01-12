輝達台灣總部選址 A19亞矽創預定地有條件一爭

晶片大廠輝達（NVIDIA）正規畫設置台灣總部，花落哪個縣市仍未知，不過知情人士研判，除了已經傳出的台北市各個據點，位於桃園高鐵站附近的亞矽創預定地，由於具備交通便利等條件，也有機會一爭青睞。

據了解，在眾多爭取輝達落腳地競爭者當中，桃園市鴨子划水，已在去年9月初就分別根據不同標的土地遞送企劃書讓輝達審視，當中以位於桃捷A19站的亞矽創預定地條件最為成熟。

上述地點的四大優勢包括交通便捷，就位於A19站旁，搭一站捷運就可到桃園高鐵站所在的A18站，要往返新竹或台北都方便。第二是所有權單一，土地與樓地板完全符合甚至超過輝達所需的條件，位於該處的「亞洲．矽谷物聯網展廳」等可讓輝達依照自身需求重新開發，具備調整彈性。第三是可交地時間迅速，因為該地所有權屬於桃園市政府，只要完成簽約等相關程序，即可點交給輝達。第四是地質環境穩定，不易受到地震影響，都是其可能成為黑馬的有利條件。

對於輝達台灣總部選址，桃園市政府表示，桃園是全台第一工業科技大城，輝達「43台廠供應鏈」當中，桃園就占了22家，同時也是世界上AI伺服器最大的生產基地，加上近年來市府大力推展智慧專案，讓桃園成為許多AI新創發想的試驗場域。對於輝達設置總部所列出的需求，桃園有多塊土地都符合條件，包括A19亞矽創預定地、虎頭山創新園區、桃科二期、航空城產專區等地，都已向輝達具體推薦。整體來說，桃園的顯著優勢包括AI上下游生態系完整、交通便利、土地面積足夠、電力自給率高，這四大項優勢相信都會讓輝達審慎考量。