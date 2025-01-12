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LANDI Global 推旗艦 Windows 桌面 POS 機 搶攻商用市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

LANDI Global自豪地宣布推出旗艦級新一代智能Windows桌面POS機—Cx20終端。Cx20專為追求先進技術和精致設計的企業而設計，具有頂級性能和無縫兼容性。這款功能強大的桌面POS機讓用戶能夠自信地處理最具挑戰性的任務，非常適合要求苛刻的環境。

隨著許多設備仍在運行Windows系統，而Windows 10的支持即將終止，許多企業正在尋求便捷的遷移路徑，以順利過渡到兼容Windows 11的POS機解決方案。Cx20能夠與現有的Windows應用程序和後端系統無縫集成，確保操作不受干擾並實現最大兼容性。

Cx20專為滿足企業需求而設計，具備強大的性能、穩健的連接能力和用戶友好的設計。它搭載先進的工業控制芯片，在Windows 11 IoT LTSC上運行，受益於微軟長達10年以上的長期支持，為高需求的工作負載和高效的多任務處理提供穩定的性能。

此外，Cx20支持Wi-Fi 6e和1000M以太網，實現無縫連接，確保持續且可靠的連接性，這對於不間斷的業務運營至關重要。

POS Windows

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