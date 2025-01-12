英業達50周年旺年會今晚舉行 將釋出2025年最新展望
英業達（2356）集團旗下包括英業達、英華達、無敵科技（8201）及英研智能等12日晚上舉行50周年旺年會，並移師小巨蛋舉行，集團共有超過1萬名員工與親友參與，展現團結精神。今年旺年會由阿Ken與楊千霈主持，表演嘉賓包括舞鈴劇場、吿五人、動力火車、理想混蛋，以及神秘嘉賓。
英業達去年12月營收722.64億元，創單月新高，月增18.7%，年增66%，主要是受惠輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器開始小量出貨；去年第4季營收1,978.06億元，創單季新高，季增29.75%，年增54.41%；2024全年營收6,462.86億元，創歷史新高，年增25.55%。
英業達去年12月筆電出貨200萬台，月增17.64%、年增33.33%；去年第4季出貨540萬台，季增3.84%、年增20%；2024全年出貨2,000萬台、年增6.95%。
英業達今晚舉行的旺年會，將由董事長葉力誠、總經理蔡枝安，以及各大事業群主管出席，並將更新2025年營運展望。
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