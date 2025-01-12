快訊

少了國軍的民防演習挨轟 是主角被消失還是換龍套當家？

2025健康養生新趨勢 專家點名哪些流行已過時及正當道產品

英業達50周年旺年會今晚舉行 將釋出2025年最新展望

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
英業達。聯合報系資料照
英業達。聯合報系資料照

英業達（2356）集團旗下包括英業達、英華達、無敵科技（8201）及英研智能等12日晚上舉行50周年旺年會，並移師小巨蛋舉行，集團共有超過1萬名員工與親友參與，展現團結精神。今年旺年會由阿Ken與楊千霈主持，表演嘉賓包括舞鈴劇場、吿五人、動力火車、理想混蛋，以及神秘嘉賓。

英業達去年12月營收722.64億元，創單月新高，月增18.7%，年增66%，主要是受惠輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器開始小量出貨；去年第4季營收1,978.06億元，創單季新高，季增29.75%，年增54.41%；2024全年營收6,462.86億元，創歷史新高，年增25.55%。

英業達去年12月筆電出貨200萬台，月增17.64%、年增33.33%；去年第4季出貨540萬台，季增3.84%、年增20%；2024全年出貨2,000萬台、年增6.95%。

英業達今晚舉行的旺年會，將由董事長葉力誠、總經理蔡枝安，以及各大事業群主管出席，並將更新2025年營運展望。

旺年會 英業達

延伸閱讀

AI元宇宙助文化育樂 英業達虛擬藝人米拉蜜 即將登台

英業達、威剛 四檔火

台積電、英業達 權證四檔強強滾

CES展輝達黃仁勳將開講 台廠爭搶AI商機

相關新聞

從硬體到軟體 AI將開啟新經濟時代

ＡＩ（人工智慧）在全球股市發光發熱了兩年，今年仍將會是股市要角之一嗎？法人提醒，投資人不可小覷ＡＩ革命浪潮，相關應用將進...

英業達50周年旺年會今晚舉行 將釋出2025年最新展望

英業達（2356）集團旗下包括英業達、英華達、無敵科技（8201）及英研智能等12日晚上舉行50周年旺年會，並移師小巨蛋...

Predator League 2025賽事升級 化身電競嘉年華

由宏碁（2353）舉辦的第六屆亞太區Predator League 11日正式揭幕，自2018年創辦以來，這場區域性電競...

雷蒙多：台積4奈米晶片已在美生產

美國商務部長雷蒙多十日對路透說，台積電最近幾周已開始在亞利桑那州廠為美國客戶生產先進的四奈米晶片。她還說，這是美國史上首...

連接器股AI與車用雙動能 貿聯、嘉澤等業績可期

輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器GB200，將帶動今年高速傳輸線與連接器的需求，加上電動車帶動智慧化與聯網化的...

雷蒙多：台積美國廠4奈米量產 良率、品質可媲美台灣

美國商務部長雷蒙多10日對路透表示，台積電最近幾周已開始在亞利桑那州廠為美國客戶生產先進的4奈米晶片。她還說，這是美國史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。