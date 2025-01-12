Predator League 2025賽事升級 化身電競嘉年華

由宏碁（2353）舉辦的第六屆亞太區Predator League 11日正式揭幕，自2018年創辦以來，這場區域性電競賽事已帶來驚人影響力。 此次亞太區Predator League首次在馬來西亞舉辦，馬來西亞青年與體育部長Hannah Yeoh亦蒞臨開幕典禮。

亞太區Predator League 2025迎來嶄新時代，推出兩位充滿活力的冠軍化身 – Nero 與 Yuffy。 這些角色的誕生自亞太的設計競賽，於眾多設計中脫穎而出，完美體現了 Predator 品牌追求卓越的精神，為賽事增添了更多的期待感。 Nero 與 Yuffy 角色設定為兒時玩伴，成長後成為強勁的競爭者，他們的旅程有競爭、互助與內在力量等主題，反映出 Predator League 作為極致對決的舞台，不僅考驗技巧，更考驗品格。

為進一步提升活動的文化參與度，更首次推出全新主題曲「It Lies Within」，由來自各區域的知名藝人以當地語言演唱，彰顯賽事致力於擁抱多元文化與語言，與每個地區日益成長的觀眾群眾建立更深層的連結。

來自14個地區的28支隊伍齊聚吉隆坡，競逐電競歷史上的榮耀。 宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，以宏碁的電競品牌 Predator 為基礎，亞太區 Predator League 不僅僅是一場比賽，更是一個充滿活力、以社群為導向的平台，連結各階層的玩家，同時賦予電競領域中每個角色力量。 隨著全新角色的推出、動畫故事線的發展以及全新音樂主題曲的加入，我們期望這場賽事能演變成一個豐富、充滿活力且具有凝聚力的盛會，將遊戲、科技與娛樂完美結合。

亞太區Predator League 2025總決賽將於馬來西亞國際貿易展覽中心 (MITEC) 舉辦，提供超越傳統電競賽事的嘉年華體驗。 活動透過競技氛圍，縮短玩家與非玩家之間的差距，現場玩家享受沉浸式的體驗，感受電競的能量、團隊合作和社群凝聚力。 除了頂尖電競隊伍精采對決之外，現場活動由韓國知名女團 2NE1 成員 Sandara Park（Dara）與 Minzy 領銜，加上馬來西亞巨星 Aina Abdul 與 Hael Husaini 以及菲律賓的 G22共同帶來精彩的演出，打造世界級的舞台。

此外，為期兩天的活動還將舉辦Cosplay大賽，呈現電競與流行文化社群的創意與熱情，現場玩家還可以參與沉浸式活動以獲得獎品。Predator League是獨一無二的電競慶典，邀請所有人一同來探索！

亞太區 Predator League 賽事包含 Dota 2 與 VALORANT兩款遊戲，由電競玩家與職業選手組成的隊伍將在淘汰賽中展現他們的策略與遊戲技巧。 目前有四支 VALORANT 隊伍正在進行半決賽，勝者將直接晉級決賽。 Dota 2 隊伍的比賽將於隔日以相同賽制進行。 今年 Predator League 的參賽選手將配備 Predator Orion X 桌機、Predator XB253Q 電競螢幕、Predator Galea 365 電競耳機以及 Predator 電競椅。