AI元宇宙助文化育樂！英業達虛擬藝人米拉蜜 即將登台

根據本刊調查因 2024 年 AI 話題及應用需求提升，帶動相關產業受惠不少，今年台灣科技大廠尾牙慶功於去年 12 月底陸續展開，為慰勞員工一年來的辛勞，許多大牌歌手及樂團受邀參加演出，荷包賺飽飽。但因為演出檔期撞期難免有分身乏術的遺憾，現在透過 AI 科技與音樂文化結合，憑藉英業達（2356）自研開發的虛擬藝人模式，透過足夠的運算力，虛擬藝人同時接檔多場演出將不是問題。

1/10剛結束的美國消費性電子展 CES 展中，nVidiaCEO 黃仁勳就明確指出AI 代理（AI Agent）被視為2025最重要的AI 應用，帶動全球「虛擬人產業的技術與應用趨勢」的話題被熱烈討論，從虛擬人的起源與概念到技術進步帶來的多領域應用，全面展示了虛擬人在數位經濟中的重要影響及未來潛力。

根據跨足 AI 硬體製造及軟體應用研發的英業達指出：虛擬人的演進歷程，說明其如何從簡單的遊戲娛樂角色逐步成為數位經濟生態系中的核心要員。隨著人工智慧的發展，虛擬人不僅具備了更高的擬真度和情感表達能力，還能在娛樂、時尚、零售、教育、醫療等場域中靈活應用，成為經濟增長的重要驅動力。

未來，虛擬人產業將在高擬真度、個性化、數位資產增值以及倫理與隱私保護方面持續突破，並且將推動人機協作的虛實共生模式，助力數位經濟圈的發展。

虛擬人（Virtual Human）是一種基於電腦運算技術和人工智慧的虛擬形象，發展初期主要是應用於電影和遊戲的特效製作，隨著數位科技的快速進步，虛擬人的3D逼真化與智慧化水準有大幅躍升，應用範圍也持續擴大。2023年，Gartner將虛擬人列為五大改變企業機構未來數位化的變革性技術之一，認為虛擬人可以以數位孿生、數位分身、人形機器人和生成式人工智慧等多種模態出現，並通過類似人類的交互體驗，推動新型業務和運營模式的創新。

同時，Deloitte也將虛擬人定義為能夠解讀用戶輸入、給出適當非語言反應的虛擬形象，具有豐富的情感表達和語境理解能力。儘管目前網路上對於虛擬人有許多不同表述，包括「數位人Digital Human」、「AI Avatar」和「Virtual Companion」等用詞，但這一多樣化的稱謂反映出虛擬人作為在數位科技產業中廣泛應用的重要性與可能性。

隨著全球數位經濟的迅速發展，虛擬人逐漸成為不可或缺的一部分，推動了多行業的創新應用並拓展了整體市場價值。虛擬人透過多樣化的互動形式，為品牌、商業和個人生活帶來了全新的體驗方式，從而打造出一個繁榮發展的數位經濟圈，例如英業達推出的虛實元邦 VRSTATE數位經濟圈。

英業達元宇宙技術處表示，虛擬人產業正在從傳播媒體類（如虛擬主播、虛擬主持）、服務類（如虛擬助手、虛擬客服）、向更豐富的行業類（如虛擬導覽、虛擬教師、虛擬藝人、虛擬照護、虛擬健管師、虛擬律師）發展，前景廣闊。

在本次英業達 50 周年旺年會邀請由文策院及英業達支持，群真製作、針織女王潘怡良及輔大織品服裝學院提供服裝設計強強聯手打造，喜歡音樂經紀安排的虛擬藝人米拉蜜(Mila Mii)獻唱 4 首歌，包括為結合歌仔戲元素舞曲的「相愛相殺」，其二為率領4位虛擬男舞伴的熱門動感舞曲「帥哥粉碎機」，以及重新詮釋抒情浪漫的「痊癒」和向已逝歌手CoCo李玟致敬的「你在我心上」2首往日金曲。

英業達元宇宙技術處表示，除了印證利用AI硬體運算力、軟體即時運算及 Unreal引擎 3D建模可以創建高仿真的虛擬人，搭配音樂教父陳子鴻老師針對米拉蜜人設、成長歷程及AI 生成獨特的歌聲共同打造出多才多藝，具有靈魂的虛擬藝人，科技不再冰冷，音樂更有多元化創作的平台應用。