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從硬體到軟體 AI將開啟新經濟時代

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
美國CES展剛結束，從科技大廠發表的新產品內容來看，法人提醒，投資人不可小覷AI革命浪潮。輝達也透過新的AI工具，推進機器人學習和人形機器人開發。圖／輝達提供
美國CES展剛結束，從科技大廠發表的新產品內容來看，法人提醒，投資人不可小覷AI革命浪潮。輝達也透過新的AI工具，推進機器人學習和人形機器人開發。圖／輝達提供

ＡＩ（人工智慧）在全球股市發光發熱了兩年，今年仍將會是股市要角之一嗎？法人提醒，投資人不可小覷ＡＩ革命浪潮，相關應用將進入加速期，但ＡＩ的獲利成長性已不再巨大，成長幅度已不若以往。

綜觀過去兩年，美國Ｓ&P 五百指數漲幅，幾乎三分之二以上都來自美股七巨頭（MAGA 七），這七巨頭分別是Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達、特斯拉。但不少美股投資人仍然猶豫，今年是否該重押它們？

根據法人報告，Ｓ&P 五百中，MAGA 七與其他公司獲利差異，二○二三年為百分之三十九，二○二四年為百分之三十，預估今年差距減為百分之六，明年差距再縮至百分之四，領漲幅度可能不如過去兩年。但野村投信研究指出，市場仍看好七巨頭在今年繼續占據主導地位。

分析ＡＩ投資階段，投資界將過去兩年列為ＡＩ發展的初始階段，著重基礎建設，例如採購伺服器建立數據中心；今年起，企業會開始大量採用ＡＩ軟體提高生產效率或降低成本，ＡＩ軟體有表現機會。

AI Agent可能會是今年熱門字，投資主管指出，二○二三年的AI Agent比較像是助手，會收發郵件、自動回覆郵件、安排會議，但它無法完全替代一個人的工作內容，也就是說，雇主花錢買AI Agent軟體，不能取代員工。但是，今年起，這種情形將大為改觀。

投資主管表示，去年下半年起，市場推出的AI Agent軟體，應用在客服系統上，已可有效回應九成以上的問題，類似的軟體應用可衍生更多商機，例如，應用於軍事國防、醫療體系等領域。

中國信託基金經理人唐祖蔭指出，今年產業聚焦也還是ＡＩ，ＡＩ技術應用逐步深化，「ＡＩ技術的突破正重塑全球經濟版圖，不僅是短期的市場熱潮，更代表一個全新經濟時代的開始」。

華爾街對日前剛結束的ＣＥＳ（美國消費電子展）反應冷淡，但從科技大廠發表的新產品來看，投資人不可小覷ＡＩ革命，富蘭克林投顧指出，新產品中有許多都是為了ＡＩ時代的算力、提升生產力、使用體驗所設計，例如輝達發表了Thor自駕運算平台與Isaac Groot機器人模擬平台，超微、英特爾也發布新一代晶片，適用於商用ＡＩ ＰＣ或遊戲與內容創作，高通則將在ＡＩ驅動車內體驗上與亞馬遜合作，顯示ＡＩ影響範圍已擴及於工業、汽車、遊戲、數位媒體領域，預期未來ＡＩ應用將愈來愈廣。

投資人 美國

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