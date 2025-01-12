輝達尾牙黃仁勳將現身 將成AI族群焦點

晶片大廠輝達台灣分公司，即將於1月17日舉行尾牙，預計將有上千名員工參與，執行長黃仁勳預告將抵台同歡。外界預期，屆時黃仁勳不論是現身公開談話，或是又去逛夜市，必然都會成為矚目焦點。

黃仁勳去年1月底訪台，參加台灣分公司尾牙，父母與其同行，沒有其他公開行程，但被多次目擊去逛台北的知名夜市或外出用餐，也與台積電（2330）創辦人張忠謀夫婦等碰面。

當時他受訪提到，非常高興見到AI的發展，可幫助電腦產業再造重生，而台灣的產業鏈包括台積電等廠商，都參與這電腦產業的新紀元。

輝達台灣分公司尾牙

他並說，AI將會在手機、電腦、機器人與汽車，以及在雲端與資料中心上運行；AI將改變一切，並無所不在。在接下來的十年裡，將可看到運算被重塑，每個行業都將受到影響。

後來在去年台北國際電腦展期間，黃仁勳也再度來台，於6月初在台大體育館舉辦主題演講，除一般民眾，還吸引大批產業界高層到場聆聽。當時他指出，「新的運算時代正開始」，並於會中首度透露產品藍圖，繼Blackwell平台後，後續接下來將推出Rubin平台，且會搭配HBM4。

輝達與台灣的供應鏈合作關係密切，從晶圓代工廠台積電，到鴻海、廣達、華碩、和碩、緯創、緯穎、台達電、英業達、微星、聯發科、所羅門、廣運等，都與其一同搭上AI高速列車。

近期輝達想設立台灣總部，從北到南有不少地方政府都積極想拉攏其落腳，該公司也正持續評估合適的地點。外界認為，各相關單位應該會使出渾身解數，在輝達定案前努力一搏，以盡力滿足其需求的提案爭取青睞。

目前輝達在台灣，分別於台北與新竹各有據點，也已租下南港新辦公大樓多個樓層。黃仁勳近期在美國CES展上提到，也許會在今年台北國際電腦展上宣布一些計畫，讓外界期待屆時他將帶來的消息。