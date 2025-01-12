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雷蒙多：台積美國廠4奈米量產 良率、品質可媲美台灣

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國商務部長雷蒙多表示，台積電已開始在亞利桑那州廠為美國客戶生產先進的4奈米晶片。路透
美國商務部長雷蒙多表示，台積電已開始在亞利桑那州廠為美國客戶生產先進的4奈米晶片。路透

美國商務部長雷蒙多10日對路透表示，台積電（2330）最近幾周已開始在亞利桑那州廠為美國客戶生產先進的4奈米晶片。她還說，這是美國史上首度在本土，由美國勞工製造先進的4奈米晶片，良率和品質可媲美台灣。

路透報導說，這是美國總統拜登推動半導體計畫的重要里程碑。未來，台積電將在亞利桑那州二廠生產領先全球的2奈米製程技術，預計自2028年開始生產。台積電也同意在亞利桑那州使用最先進的晶片製造技術A16。

雷蒙多接受路透社訪問時表示：「這是我國歷史上第一次，我們在美國本土由美國勞工製造先進的4奈米晶片，良率和品質和台灣的相當。」她說，生產是在最近幾周展開。

雷蒙多表示，「這是件大事，史無前例，在我們的史上前所未見。許多人曾認為這不可能實現」。

根據路透報導，台積電發言人10日不願置評。

台積電去年4月同意將計劃的投資金額增加250億美元至650億美元，並在2030年前於亞利桑那州興建第三座晶圓廠。

美國商務部去年11月敲定一項66億美元補助款，資助台積電美國分公司在亞利桑那州鳳凰城生產半導體。雷蒙多曾表明，希望2030年之前美國能生產全球20%的先進晶片，而在台積電亞利桑那廠在開始生產前，占比是零。

雷蒙多此前對路透直言，商務部必須說服台積電擴大在美國的投資計畫，「這不是自然而然就會發生的」，「我們得說服台積電，讓他們想（在美國）擴展」。

上個月，美國商務部敲定提供4.07億美元，協助艾克爾（Amkor）在亞利桑那州以20億美元興建先進半導體封測廠的計畫，這會是在美國最大的封測廠。

Amkor的亞利桑那廠在全面投產後，將封裝並測試用於自駕車、5G／6G和資料中心的數百萬晶片，蘋果將是首家且規模最大的客戶，晶片則是由鄰近台積電晶圓廠所生產。

台積電 美國商務部

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