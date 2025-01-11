光寶50周年聯歡晚會 承先啟後再出發邁向下一個50年

電源供應器大廠光寶科技（2301）9日晚間舉辦尾牙暨50周年聯歡晚會，光寶集團全台包括台南高雄共七個廠區，近5,000名員工齊聚一堂，歡慶團隊過去一年努力成果，光寶董事長宋明峰也勉勵團隊繼續全力以赴，營運續創高峰。

光寶今年適逢50周年，並以該活動開啟50周年序幕，除了歡慶團隊打拚的成果，也感謝前人及員工共同付出的努力，晚會開場特地請來自南投信義鄉布農族「希娜巴嵐國小合唱團」，以純淨的童聲在黑暗中劃破寂靜，閃耀全場，加上光寶同仁共同演出，原民天籟搭配同仁熱舞，交織出聽覺與視覺上的雙重饗宴，隨後由藝人康康暖場，頑童、黃妃、彭佳慧等大咖接力開唱，掀起晚會再一波高潮。

會中也邀請光寶創辦人宋恭源，與同仁分享一路打拼的歷程，光寶同仁也從菜脯蛋的故事，看見光寶奮鬥的起點，提醒同仁要不忘初心，持續團隊堅韌與使命必達、榮耀共享的光寶文化。