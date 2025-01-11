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Micro LED電視價格甜蜜點時機 廠商估最快2026年

中央社／ 台北11日電

台廠積極投入新世代面板技術微型發光二極體（Micro LED），但僅錼創科技量產Micro LED晶片，錼創與其提供技轉的晶電預估，Micro LED電視產品的價格甜蜜點約在2026至2027年。

以電視應用來看，錼創科技認為，雖然目前MicroLED價格偏高，但經過產能不斷擴充，2026年電視面板應用產品價格應可降至市場普遍接受範圍的甜蜜點；車用面板價格估在2027至2028年可望降至市場普遍接受區間。

除錼創科技量產Micro LED晶片之外，後續有錼創透過技轉方式，提供整廠輸出給富采旗下晶電，以及富采的關係企業面板廠友達陸續量產Micro LED。

晶電認為，Micro LED電視在2027年至2029年可望達到價格甜蜜點，開始獲利。

友達於2023年底正式量產Micro LED手錶面板，接下來是電視面板，估計電視產品開始獲利的時點，也與晶電預估時點差不多。

對於Micro LED晶片量產時程，晶電將依客戶、也是關係企業友達的需求，排定量產時程。

錼創說明，Micro LED晶片產線整廠輸出，提供客戶晶電採晶片堆疊（Chip on Wafer；COW）製程，也提供在Micro LED巨量移轉前已排列在載板的COC（Chip on Carrier）技術給友達，期待整廠輸出給有實力的客戶，把產業的餅做大。

LED 晶電 電視面板

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