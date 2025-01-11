台積電 AI 晶片百分之百南科生產 成為全球運轉關鍵園區

南科管理局鄭秀絨局長表示，台積電（2330）AI晶片近百分之百在南科生產，帶動南科成為全世界運轉的關鍵園區。未來園區將持續監測空水污廢等環境數據、重視樹木保育，打造永續園區。並提及此次園慶以在地團體、廠商員工及實中學生表演為主，象徵大家工作或學習之餘，也能兼顧生活平衡。最後祝福集團結婚的新人安心在此生養更多晶圓寶寶，把南科當成大家的後花園。

南科2025園慶於114年1月11日上午登場，由國科會吳誠文主委、南科管理局局長鄭秀絨、家登精密（3680）董事長邱銘乾兼園區同業公會理事、台積電副總經理王英郎及現場貴賓共同揭開活動序幕，除了向與會大眾傳遞新春祝福外，也期許今日完成終身大事的66對新人以園區為家，成為南科幸福宜居的最佳代言人。

今年園慶主題為「南科家值，AI領航」，南科在鄭秀絨帶領下產值加速成長，並朝提升家庭幸福感前進，而園區在全球AI浪潮下成為先進晶片重鎮，也站上這股改變人類歷史的潮流上。在半導體產業的加持下，南科持續展現暢旺的成長氣勢，園區上下游廠商更是爭相投入研發支出，厚植高科技產業競爭力，在全球高速運算、人工智慧等新興科技應用需求帶動下，可望使南科113年整體營業額再創新高，成為國內第一個突破2兆元關卡的科學園區。