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南科29周年慶 管理局長感謝台積電造就營收有望突破三兆

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科園區今天29周年慶，感謝台積電早就營收有望突破三兆。記者周宗禎／攝影
南科園區今天29周年慶，感謝台積電早就營收有望突破三兆。記者周宗禎／攝影

南部科學園區今天舉辦29周年園慶。南科管理局長鄭秀絨表示，台積電最先進製程在南科，感謝台積電造就南科去年營收突破兩兆、暴增將近五成。靠台積電的「AI領航」，可能很快就轉身成「三兆局長」。國科會主委吳誠文更表示，台積電掛保證先進製程一定根留台灣，未來任何科學園區開發都要像「開發國家公園，更絕不會與民爭地」。

今年南科園慶主題「南科家值，AI領航」，呈現出南科園區致力提升產業研發、加速產業加值，建構宜居且友善的環境、提升家庭幸福感。園慶同時舉辦集團結婚儀式。今年有多達66對園區廠商員工、員警等新人參加鄭秀絨也保證南科會做到讓在這邊結婚的人大家「敢生、敢養」。並承諾會與市政府合作，設法提高對周遭各裡社區的建設回饋。

活動邀請李千娜、芒果醬和台南在地的四四拍唱片行表演，為新人獻唱，送上祝福。場邊有DIY手作體驗、博物館大集合和南部各縣市專業職人交流分享。還有各種園遊會攤位、10家園區廠商聯合徵才活動。

南科今年和去年一樣有66對新人參與園慶，報名不到一天就額滿，因園區增加而有來自路竹、嘉義園區從業人員報名。吳誠文擔任主婚人、鄭秀絨任介紹人。管理局還贈送每對新人智慧型手機與結婚證書、捧花、婚禮影像隨身碟及午宴一桌。局長鄭秀絨承諾明年會想辦法擴大舉辦，讓更多園區新人參與。

管理局還邀請高雄、雲嘉南各地的專業青年職人帶來各社區特色文化交流展示，搭配年節氣氛現場邀請書法老師現場揮毫贈送春聯，吸引數千民眾與園區廠商員工參加，非常熱鬧。

南科園區今天29周年慶，66對新人歡喜結婚。記者周宗禎／攝影
南科園區今天29周年慶，66對新人歡喜結婚。記者周宗禎／攝影
國科會主委吳誠文表示，台積電掛保證先進製程一定根留台灣。記者周宗禎／攝影
國科會主委吳誠文表示，台積電掛保證先進製程一定根留台灣。記者周宗禎／攝影
南科園區今天29周年慶，66對新人歡喜結婚。記者周宗禎／攝影
南科園區今天29周年慶，66對新人歡喜結婚。記者周宗禎／攝影
南科園區今天29周年慶，66對新人歡喜結婚。記者周宗禎／攝影
南科園區今天29周年慶，66對新人歡喜結婚。記者周宗禎／攝影
南科管理局長鄭秀絨感謝台積電造就南科去年營收突破兩兆、靠台積電「AI領航」，她可能很快就成「三兆局長」。記者周宗禎／攝影
南科管理局長鄭秀絨感謝台積電造就南科去年營收突破兩兆、靠台積電「AI領航」，她可能很快就成「三兆局長」。記者周宗禎／攝影

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