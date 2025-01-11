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蕭美琴：期待台灣成為AI創新基地、人才庫

中央社／ 台北11日電
副總統蕭美琴（中）11日出席「2025AI人才高峰會：成為AI時代的領跑者」活動致詞時表示，期待人工智慧（AI）成為人類的助手，而不是對手。中央社
副總統蕭美琴（中）11日出席「2025AI人才高峰會：成為AI時代的領跑者」活動致詞時表示，期待人工智慧（AI）成為人類的助手，而不是對手。中央社

副總統蕭美琴今天表示，期待人工智慧（AI）成為人類的助手，而不是對手；台灣成為AI創新基地，更能成為AI時代的人才庫。

蕭美琴出席「2025AI人才高峰會：成為AI時代的領跑者」活動致詞時指出，期待AI成為人類的助手不是對手，AI的快速改變、成長，也改變世界，創造新的商業模式，就業機會跟挑戰。

蕭美琴強調，台灣需要與時俱進，還要運用政策，結合產業優勢及AI技術，推動AI產業化，讓AI成為台灣經濟發展的新動能，也要實現產業AI化，讓百工百業都能夠充分導入新技術，不只是以大帶小，更要以小帶動創新，讓整個社會都能夠雨露均沾。

副總統指出，不只產業需要AI，在教育領域也必須要跟上AI的腳步，針對不同的階段，政府規劃各種的AI學習路徑，提供城鄉學生均等的AI學習機會，落實數位平權，也希望進一步滿足就業市場對AI技術人才的需求。

副總統認為，在AI資源的普及化過程，民間力量扮演至關重要的角色。最近她看到許多感動的事，如有偏鄉學校將本土語言，甚至是比較少見的原住民語導入AI，做語言的保存、推廣與學習。

副總統指出，AI時代既是挑戰也是機會，希望積極育成AI人才。雖然各行各業都在抱怨人才不足，但透過AI協助，可快速育成更多人才，對台灣整體產業發展帶來新的機會。

為了讓台灣成為AI創新基地，更能成為AI時代的人才庫，副總統表示，政府也會投入資源在AI產業教育的運用，為下一世代打造更有競爭力的未來，讓台灣成為AI的領跑者，也要讓百工百業一起助跑。

AI 蕭美琴

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