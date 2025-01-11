台積去年營收2.89兆 創新高

人工智慧（ＡＩ）晶片爆發，不只造就輝達（ＮＶＩＤＩＡ）業績噴發，台積電同步沾光。台積電昨（十）日公布二○二四年十二月合併營收二七八一點六三億元，月增百分之○點八、年增百分之五十七點八，創歷年同期新高；去年全年營收達二兆八千九百四十三億八百萬元，年增百分之三十三點九，也創歷史新高。

台積電去年第四季營收超越高標，全年同步締造新猷，反映台積電先進製程成為ＡＩ晶片發展推手，也讓台積電在全球晶圓代市占排名向上提升。集邦科技即預估，台積電在全球晶圓代工市占率將逾百分之六十五，今年更將挑戰百分之六十六新高。

台積電大啖ＡＩ晶片，讓第四季營收達到八六八四點二一億元，超越財測高標，也優於法人預期。台積電前一次法說會中預估，去年第四季美元營收將介於二百六十一億至二百六十九億美元，基於新台幣匯率三十二元兌一美元計算，對應新台幣營收約八三五二億至八千六百○八億元。因台積電第四季實際合併營收優於預期，法人預估去年第四季毛利率可達百分之五十八，近財測高標。

台積電訂本月十六日舉行法說會，由於是年度開始，將再恢復實體法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家和財務長黃仁昭，說明去年營運成果及今年第一季展望 。預料市場將關注全年資本支出及最先進二奈米量產時程、當前主力製程三奈米、四奈米及五奈米接單狀況、美日德等建廠進度，及美國總統川普上任後對地緣政治的影響。

針對台積電今年營運，前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明預測，今年仍是台積電一個人的武林，唯一烏雲可能是「白宮」。他預估台積電資本支出上看三百八十億美元，年增百分之二十五，其中增幅約百分之五是英特爾大量採用先進製程，其餘成長動能來自ＡＩ晶片。

陳慧明強調，成熟製程在大陸產能大幅增加下，今年仍非常辛苦，不過對照中芯國際產能利用率第三季仍高達百分之九十，明顯看出美中貿易戰仍無法阻擋大陸自建產能快速成長，全球半導體產業分化趨勢日益明顯。