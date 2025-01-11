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富邦媒最旺一年 業績攀峰

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋彭慧明／台北報導

經濟部預測2024年國內零售業營收將創新高，台灣線上零售業龍頭富邦媒公布2024年12月營收達97.5億元，月減37%、年增0.1%，第4季合併營收334.8億元，季增31%，年增1.9%，全年度累計營收1,125.6億元，年增3%，續寫歷史新高紀錄。

momo指出，去年新推出的mo店+平台，上線以來表現卓越，八個月內mo店+平台商品數突破百萬，吸引更多商家與消費者參與，帶動富邦媒（8454）去年全站交易總額增長超越營收成長率。momo推動零售媒體網路（RMN）產品momo Ads廣告平台，推出以來已經吸引超過萬家品牌投放。momo將加碼投資數據平台，以科技驅動優化廣告效能，推動零售媒體成為業績增長的核心引擎。

美妝通路股王寶雅公告去年12月合併營收22億元，月增15.5%、年增11.1%，創下單月歷史新高，第4季營收60.02億元，年增6.5%，創下同期新高、單季歷史次高。寶雅線上與線下銷售助力，累計全年營收236億元，年增7%，創下歷史新高，連續三年改寫營收新高紀錄。

寶雅指出，2024年透過多元店型布局提升市場滲透率。一般店聚焦社區設點，美妝店型「Poya Beauty」則瞄準購物商場與街邊商圈發展，較大型的商圈設立「店中店」模式，以更大的營業面積展示居家品類，進一步拓展市場空間。12月業績亮眼，主要得益於新品及冬季商品的熱銷效益。

展望2025年，法人估寶雅會持續改裝，將再開55家新店，整體規模超過470店。展望未來，寶雅將持續擴大門市版圖，藉由全新的美妝與居家店型進一步提高台灣市場滲透率。同時，公司也積極優化產品組合，加速數位布局，以提升消費者的購物體驗。

寶雅 營收

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