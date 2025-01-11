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經長看2奈米赴美 對台積開綠燈

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

川普即將重返白宮，我半導體2奈米先進製程恐被點名赴美投資。經濟部長郭智輝昨（10）日表示，2奈米先進製程投資高達300億美元，台積電（2330）會非常審慎，若無法獲利，企業不會點頭。

經濟部昨日舉行年終記者會，媒體詢問，過去我國對於半導體先進製程赴中國大陸或海外投資採取「N+1」或「N+2」原則，亦即最先進製程仍會留在台灣，對於台積電赴美投資是否也採取此原則？郭智輝表示，「時代不一樣了」，是否赴美投資，由台積電自行考量。外界因此解讀，此言意味經濟部對台積電赴美投資是開綠燈，完全由台積電自行考量。

針對川普上任後，台積電先進製程赴美投資議題。郭智輝表示，就企業經營角度，廠商不會讓還沒穩定的產能到海外生產，且到海外投資的成本很高，會面臨太多不確定性。

郭智輝並說，由於全球IC設計公司有六成在美國，台積電赴美生產可就近服務客戶，但先進製程的投資金額動輒280億至300億美元，金額非常嚇人，不見得到美國投資、買設備就能做，因此台積電會非常審慎，確保先進製程落地生產可以成功。

媒體追問台積電2奈米先進製程最快何時赴美投資？郭智輝回應，要看台積電投資進度，因為攸關企業獲利，廠商會綜合考量，「這不是美國要求，企業就要去」，廠商要衡量市場需求和自己的能力。

台積電

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