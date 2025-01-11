聯發科結盟輝達 股價後勁十足

聯發科（2454）與輝達（NVIDIA）共同開發新款人工智慧（AI）個人電腦（PC）晶片GB10後，投資人更看好聯發科的AI成長潛力，樂觀情緒升至全新水準，有望帶動聯發科股價衝上新高。

Gam香港公司投資經理人孟福德（Robert Mumford）認為，聯發科在手機供應鏈的關鍵角色為人所知，但在AI科技演進也擁有非常好的定位。聯發科與輝達預料會有更多合作計畫，展現聯發科多元事業組合，擁有龐大機會。他說，儘管GB10主要搶攻利基客群，近期對銷售的貢獻小，卻推升市場對聯發科整體AI相關事業的期望，尤其是資料中心的特殊應用晶片（ASIC）相關發展潛力。彭博資訊彙整的資料顯示，分析師預估聯發科上季營收將季增約5%。

美銀證券分析師團隊表示，聯發科在低功耗處理器、Wi-Fi和多媒體方面的專業技術，能夠補足輝達的晶片性能，雙方能跨足更廣泛市場，並打下長期向上格局的基礎。

愛德蒙得洛希爾資產管理公司（Edmond de Rothschild）基金經理人包夏東認為，在AI競賽中，聯發科似乎能與高通共同勝出，也更能受惠於中國大陸政府近期3C換購刺激方案，因聯發科比高通有更好的大眾市場地位。

晨星（Morningstar）分析師李旭暘說，聯發科預定幾個月將發表的高階手機晶片「天璣8400」及其他晶片，為觀察重點，與輝達更多的AI合作連結，也有助拉抬股價。

摩根士丹利表示，聯發科下個重大合作案，可能是5月的台北國際電腦展宣布Windows on Arm平台的AI PC晶片，基於AI PC的銷量潛力更大，可望是聯發科的另一個利多。