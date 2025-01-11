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台積電入列美券商精選科技股 權王還有30%上漲空間

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

看多美股的美國券商New Street研究公司挑出將啟動2025年人工智慧（AI）類股漲勢的四檔科技精選股，台積電（2330）是其中之一，看好台積電股價有超過30%的上漲空間。New Street分析師費拉古推薦四檔科技精選股：美光、英飛凌、輝達和台積電。

費拉古把台積電列為四檔科技精選股之一的原因，因其在關鍵客戶的市占率提升，今年毛利率和每股純益應可超越預期，在2026年有更可觀的成長空間，目標價1,450元，相較於10日收盤價1,100元，有31.8%的上漲空間。

他看好輝達繼續受益於AI 「鋤與鏟 」的首選供應商地位，推估到2027年底，多達八個擁有100萬組XPU的超級AI叢集崛起，其中逾半採用輝達的GPU，輝達將能持續超越市場期待，目標價200美元，比9日收盤價140.11美元高出42.7%。

費拉古的科技精選股以美光為榜首，理由是高頻寬記憶體（HBM）為AI成長最快的元件，動態隨機存取記憶體（DRAM）愈來愈重要。

英飛凌在汽車和工業終端市場的庫存修正應該會在本季觸底，為今年底前帶來強勁動力。費拉古認為英飛凌看漲55.2%。

AI 台積電 輝達

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