台系機器人鏈 外資喊買

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克等科技大咖都看好機器人後市發展，激勵本周機器人族群紛紛走強。綜合台系機器人供應鏈，包括台積電（2330）、大立光、鴻海等三大天王，外加新唐、研華等個股，都獲外資圈給予「優於大盤」或「買進」評等。

機器人產業題材正夯。摩根士丹利證券（大摩）指出，生成式人工智能（GenAI）以及相關應用，普遍被認為是智慧型機器人的關鍵技術突破。在相關專利申請、技術規格、融資速度、涉及人形機器人新創公司等，後市皆可留意。

大摩分析，人形機器人的硬體設計持續升級，領域內創新仍備受矚目。新興AI初創企業獲資金支持推動技術發展，業者合作漸增，包括Apptronik與Google DeepMind、Boston Dynamics與TRI的合作；NVIDIA、Microsoft、OpenAI等主要AI大廠，為智能機器人的未來投入更多可能性。預期中國大陸的人形機器人將憑藉專利數量與市場規模展現強勁動能，美國以技術優勢維持領先地位。

台廠中，台積電自創下歷史天價後，摩根大通證券（小摩）、摩根士丹利證券（大摩）、高盛，新春以來均維持「優於大盤」及「買進」評級，目標價依序為1,500元、1,388元、1,355元。

大立光法說會後財報表現超預期，搭上機器人題材，股價強勢表態，多家外資也出具最新評級與目標價。

花旗、野村、高盛均給予「買進」評級，目標價分別為3,920元、3,700元、3,485元；美銀持「中立」立場，目標價升至2,700元；里昂維持「持有」評級，目標價2,700元不變。

鴻海方面，高盛給予「買進」評等，目標價263元，大摩給予「優於大盤」，目標價270元。微控制器廠新唐持續發展與機器人相關的複合材料，全球工業物聯網業者研華開發AI自走機器人等。大摩近期給予新唐、研華「優於大盤」評級，目標價分別為115元、395元。