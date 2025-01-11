快訊

馬祖5.6度！ 12縣市低溫特報 玉山積雪 下周三再有冷氣團南下

藍營下會期審查公教年改停砍案 稱民眾黨態度是關鍵

絕美景致！ 玉山昨晚再降瑞雪成「銀白世界」雪深3公分

聯發科去年業績跳增二成 衝破5,000億關卡

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
IC設計大廠聯發科2024年營收報喜。聯合報系資料照片
IC設計大廠聯發科2024年營收報喜。聯合報系資料照片

IC設計大廠聯發科（2454）2024年營收報喜，2024年第4季合併營收達1,380.43億元、季增4.7％，超越原先財測區間，更推動全年合併營收5,305.86億元，寫下歷史次高水準。法人推估，聯發科今年全年合併營收將有機會再度成長兩成水準，更有望挑戰歷史新高。

聯發科昨（10）日公告去年12月合併營收416.83億元、月減7.9％、年減4.6％；累計去年第4季合併營收季增4.7％、年增6.55%至1,380.43億元。法人指出，原先預期去年12月合併營收應會受客戶年底庫存調整影響，但手機晶片需求超乎原先預期，單月合併營收衝破400億元關卡，推動去年第4季營收超出財測區間。

聯發科營收
聯發科營收

聯發科先前預估單季合併營收將落在1,265～1,345億元，與第3季相比季減4％至季增2％，毛利率將達45.5％～48.5％。累計聯發科去年全年合併營收為5,305.86億元，年增22.4％，是公司成立以來第二度全年營收衝破五千億元關卡。

展望2025年，聯發科今年除了有旗艦晶片天璣9500在下半年問世之外，今年還有與輝達合作的Arm架構PC運算晶片將登場，後續與輝達在車用、PC的合作將可望持續擴大，加上特殊應用晶片（ASIC）在先進製程接單持續看增，讓聯發科今年營運備受市場矚目。

法人推估，聯發科今年合併營收不僅有機會逐季成長，且全年合併營收更可望挑戰年成長兩成，代表全年業績有望首度站上6,000億元關卡，在毛利率維持現有水準前提下，獲利將力拼賺進超過六個股本。輝達近期在美國消費性電子大展（CES）上宣布與聯發科將聯手打造代號GB10的PC運算晶片，使聯發科將有機會藉此跨入AI超級運算領域，預計今年5月將會在市場上亮相，成為聯發科在AI布局的新發展機會。

聯發科近期股價表現強勁，10日收盤上漲1.74％至1,465元，持續站在波段高點及所有均線之上。三大法人單日一共買超1,644張，當中又以外資買超1,126張為多數，且連續六個交易日站在買方，投信單日則買超594張，顯示內外資都看好聯發科今年營運表現。

營收 聯發科

延伸閱讀

聯發科去年全年營收5305.86億元創歷史次高

長榮航營收／去年12月及全年 皆創下歷史新高

CES 展新顯卡、新晶片強攻 法人：這6家台廠有望受惠

輝達台灣總部傳相中台電土地 緊鄰研發中心、基地面積3公頃

相關新聞

台積營收報喜 寫三驚奇…法人估今年續寫高雙位數成長

台積電昨（10）日公告2024年12月營收為新台幣2,781.63億元，月增0.8%，年增57.8%。受惠於人工智慧（A...

台積去年營收2.89兆 創新高

人工智慧（ＡＩ）晶片爆發，不只造就輝達（ＮＶＩＤＩＡ）業績噴發，台積電同步沾光。台積電昨（十）日公布二○二四年十二月合併...

富邦媒最旺一年 業績攀峰

經濟部預測2024年國內零售業營收將創新高，台灣線上零售業龍頭富邦媒公布2024年12月營收達97.5億元，月減37%、...

台積電入列美券商精選科技股 權王還有30%上漲空間

看多美股的美國券商New Street研究公司挑出將啟動2025年人工智慧（AI）類股漲勢的四檔科技精選股，台積電是其中...

聯發科去年業績跳增二成 衝破5,000億關卡

IC設計大廠聯發科2024年營收報喜，2024年第4季合併營收達1,380.43億元、季增4.7％，超越原先財測區間，更...

聯發科結盟輝達 股價後勁十足

聯發科與輝達（NVIDIA）共同開發新款人工智慧（AI）個人電腦（PC）晶片GB10後，投資人更看好聯發科的AI成長潛力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。