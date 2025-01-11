聯發科去年業績跳增二成 衝破5,000億關卡

IC設計大廠聯發科（2454）2024年營收報喜，2024年第4季合併營收達1,380.43億元、季增4.7％，超越原先財測區間，更推動全年合併營收5,305.86億元，寫下歷史次高水準。法人推估，聯發科今年全年合併營收將有機會再度成長兩成水準，更有望挑戰歷史新高。

聯發科昨（10）日公告去年12月合併營收416.83億元、月減7.9％、年減4.6％；累計去年第4季合併營收季增4.7％、年增6.55%至1,380.43億元。法人指出，原先預期去年12月合併營收應會受客戶年底庫存調整影響，但手機晶片需求超乎原先預期，單月合併營收衝破400億元關卡，推動去年第4季營收超出財測區間。

聯發科營收

聯發科先前預估單季合併營收將落在1,265～1,345億元，與第3季相比季減4％至季增2％，毛利率將達45.5％～48.5％。累計聯發科去年全年合併營收為5,305.86億元，年增22.4％，是公司成立以來第二度全年營收衝破五千億元關卡。

展望2025年，聯發科今年除了有旗艦晶片天璣9500在下半年問世之外，今年還有與輝達合作的Arm架構PC運算晶片將登場，後續與輝達在車用、PC的合作將可望持續擴大，加上特殊應用晶片（ASIC）在先進製程接單持續看增，讓聯發科今年營運備受市場矚目。

法人推估，聯發科今年合併營收不僅有機會逐季成長，且全年合併營收更可望挑戰年成長兩成，代表全年業績有望首度站上6,000億元關卡，在毛利率維持現有水準前提下，獲利將力拼賺進超過六個股本。輝達近期在美國消費性電子大展（CES）上宣布與聯發科將聯手打造代號GB10的PC運算晶片，使聯發科將有機會藉此跨入AI超級運算領域，預計今年5月將會在市場上亮相，成為聯發科在AI布局的新發展機會。

聯發科近期股價表現強勁，10日收盤上漲1.74％至1,465元，持續站在波段高點及所有均線之上。三大法人單日一共買超1,644張，當中又以外資買超1,126張為多數，且連續六個交易日站在買方，投信單日則買超594張，顯示內外資都看好聯發科今年營運表現。