檢測龍頭耕興尾牙現金大加碼 董座掏腰包豪撒逾500萬

網通檢測龍頭大廠耕興（6146）10日召開尾牙，董座黃文亮為了獎勵員工辛勞，現場不斷加碼抽獎，累計自掏腰包豪撒逾500萬元，全數給員工抽獎。

黃文亮今日在尾牙也期許，耕興持續世界第一競爭力並把握AI商機，同時獎勵感謝員工辛勞，尾牙加碼獎金300萬起跳，另呼籲鼓勵員工生育，公司並持續祭出獎勵措施。

黃文亮在今日尾牙開場先帶領全體耕興員工團呼：「2025，世界第一，新年快樂！」隨後預告今日尾牙現金抽獎總額300萬元起跳，相關獎金皆由他自掏腰包加碼，而後不斷加碼，先後再抽出45包4萬五、99包3萬元現金獎，總額已經超過500萬元。耕興也提到，公司持續成長，董事長是自掏腰包回饋員工一年來的辛勞。