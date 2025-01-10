快訊

逃亡24年！資深角頭「陳老師」討債奪命 士林地院一審判15年

被當人類地雷探測器！ 入俄參戰北韓軍使用「絞肉機」戰略

鬼鬼吳映潔無預警未婚當媽！ 陸網熱搜「一面倒留言」四個字

檢測龍頭耕興尾牙現金大加碼 董座掏腰包豪撒逾500萬

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
網通檢測龍頭大廠耕興今日召開尾牙，董座黃文亮為了獎勵員工辛勞，現場不斷加碼抽獎，累計自掏腰包豪撒逾500萬元，全數給員工抽獎。圖:公司提供
網通檢測龍頭大廠耕興今日召開尾牙，董座黃文亮為了獎勵員工辛勞，現場不斷加碼抽獎，累計自掏腰包豪撒逾500萬元，全數給員工抽獎。圖:公司提供

網通檢測龍頭大廠耕興（6146）10日召開尾牙，董座黃文亮為了獎勵員工辛勞，現場不斷加碼抽獎，累計自掏腰包豪撒逾500萬元，全數給員工抽獎。

黃文亮今日在尾牙也期許，耕興持續世界第一競爭力並把握AI商機，同時獎勵感謝員工辛勞，尾牙加碼獎金300萬起跳，另呼籲鼓勵員工生育，公司並持續祭出獎勵措施。

黃文亮在今日尾牙開場先帶領全體耕興員工團呼：「2025，世界第一，新年快樂！」隨後預告今日尾牙現金抽獎總額300萬元起跳，相關獎金皆由他自掏腰包加碼，而後不斷加碼，先後再抽出45包4萬五、99包3萬元現金獎，總額已經超過500萬元。耕興也提到，公司持續成長，董事長是自掏腰包回饋員工一年來的辛勞。

尾牙

延伸閱讀

上銀董座看好美國製造商機 今年力拚營收獲利成長

京元電子舉辦年終晚會「京蛇飛騰、喜祥逢元」 參加人數逾5,000人

監視器有畫面！基隆警局長翁群能擁抱貼臉頰 女警怒控性騷

尾牙派對不想變胖？必學4個全身燃脂運動

相關新聞

傳美晶片管制擴至16奈米 AI晶片也將分3級列管

美國傳出將擴大晶片管制措施，拜登政府最快十日將宣布進一步緊縮人工智慧（ＡＩ）等先進晶片的出口限制，防止先進技術落入中國大...

川普將上任…台積電2奈米先進製程何時赴美投資？ 經長郭智輝這麼說

川普即將重返白宮，我半導體2奈米先進製程恐被點名赴美投資。經濟部長郭智輝10日表示，2奈米先進製程投資高達300億美元，...

京元電子逾5千人出席尾牙 玖壹壹、告五人等助唱high翻全場

半導體測試大廠京元電子（股票代號2449）今晚在新竹縣體育館舉辦年終尾牙晚會，邀請眾多知名藝人表演，以演唱會形式推出，對...

檢測龍頭耕興尾牙現金大加碼 董座掏腰包豪撒逾500萬

網通檢測龍頭大廠耕興（6146）10日召開尾牙，董座黃文亮為了獎勵員工辛勞，現場不斷加碼抽獎，累計自掏腰包豪撒逾500萬...

NVIDIA總部在哪裡？ 郭智輝：大家現在猜的地方都不對

經濟部長郭智輝、政務次長何晉滄、常務次長連錦漳、新任政務次長江文若、台電公司副總經理（發言人）蔡志孟與中油執行長（發言人...

輝達總部若設南港地方憂恐成內科 交通局回應了

輝達海外總部盛傳屬意台北市南港的「台電CR-1都更案」，當地擔心衝擊交通。北市交通局表示，若確定落腳該地段，當地通勤主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。