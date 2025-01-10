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港媒：查出新加坡客戶疑供貨給華為 台積電切斷關係

中央社／ 新加坡10日綜合外電報導

香港「南華早報」今天引述消息人士報導，世界最先進晶片代工商台積電發現1家新加坡客戶可能違反美國對中國科技業巨擘華為實施的出口限令，因此已與這家公司切斷關係。

報導引述3名消息人士指出，在華為1款人工智慧（AI）處理器當中發現1顆台積電製造的晶片後，台積電啟動客戶檢查，最後與1家低調的新加坡公司PowerAIR結束業務關係。

這是目前已知可能涉及華為禁令而被台積電挑出的第2家客戶。路透社2024年10月引述身分保密的消息人士報導，中國晶片設計業者「算能科技」（Sophgo）向台積電下訂的1款晶片，被人發現與華為的「昇騰」（Ascend）910B多晶片系統處理器當中的1款晶片相符後，台積電已在同年對「算能科技」中止出貨。

華為自2020年起受到美國的全面禁令限制，使其實際上無法取得世界上任何其他地方的半導體代工服務。台積電先前已表示，他們從2020年起就不再供應產品給華為。

華為則稱，自從美國實施相關制裁後，他們生產的任何晶片未曾借助台積電。「算能科技」與其關係企業、加密貨幣比特幣挖礦設備供應商「比特大陸」（Bitmain）則皆否認與華為有任何業務往來。

根據公開的商業登記資料，PowerAIR在2023年9月在新加坡登記為私人公司，辦公室地址在市中心摩天大樓萊佛士坊一號（One Raffles Place）內，主要業務為工程設計與顧問服務，且顯示仍在營運。

不過，由於PowerAIR沒有官方網站，也沒有任何公開列出的電話號碼或電子郵件信箱，因此南華早報無法聯絡上這家公司。

台積電 晶片 華為

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