鈺創董事長盧超群在 CES 指出 AI 落地腳步比預期快
鈺創（5351）董事長盧超群今年參加美國消費性電子展（CES），他表示，今年客戶詢問度相當高，也有客戶下訂樣品，從客戶需求熱絡情況來看，「機會多很多」，顯示AI落地的腳步比預期快。
盧超群分享，今年CES主題為「Dive IN」，相較於往年產品以消費性電子新科技為主，今年展場進一步讓大家看到許多新的概念演示。
盧超群說，鈺創掌握記憶體、感測等多項技術，為客戶打造多元應用AI解決方案，盧超群認為，2023年是雲端AI的元年，今年是邊緣AI運算的起飛年，鈺創旗下事業各有不同的著力點，今年四家公司都會有很好的表現。
其中，記憶體近來趨勢轉為平台化，產生許多特殊應用，商機也開始浮現。例如帝濶去識別化AI應用獲台大醫院竹北分院落地使用；鈺群USB PD3.2控制IC已獲貿聯（3665）、驊陞（6272）等率先導入。
鈺創今年展出重點為整合AI與半導體的邊緣AI，尤其看好帝濶AI隱私智能體 （ApA），保護個人隱私，還可快速生成報告與支持醫務決策等。鈺創旗下子公司鈺立微也展出全新eSP936多傳感器影像控制晶片。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言