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鈺創董事長盧超群在 CES 指出 AI 落地腳步比預期快

經濟日報／ 特派記者林薏茹／拉斯維加斯9日電

鈺創（5351）董事長盧超群今年參加美國消費性電子展（CES），他表示，今年客戶詢問度相當高，也有客戶下訂樣品，從客戶需求熱絡情況來看，「機會多很多」，顯示AI落地的腳步比預期快。

盧超群分享，今年CES主題為「Dive IN」，相較於往年產品以消費性電子新科技為主，今年展場進一步讓大家看到許多新的概念演示。

盧超群說，鈺創掌握記憶體、感測等多項技術，為客戶打造多元應用AI解決方案，盧超群認為，2023年是雲端AI的元年，今年是邊緣AI運算的起飛年，鈺創旗下事業各有不同的著力點，今年四家公司都會有很好的表現。

其中，記憶體近來趨勢轉為平台化，產生許多特殊應用，商機也開始浮現。例如帝濶去識別化AI應用獲台大醫院竹北分院落地使用；鈺群USB PD3.2控制IC已獲貿聯（3665）、驊陞（6272）等率先導入。

鈺創今年展出重點為整合AI與半導體的邊緣AI，尤其看好帝濶AI隱私智能體 （ApA），保護個人隱私，還可快速生成報告與支持醫務決策等。鈺創旗下子公司鈺立微也展出全新eSP936多傳感器影像控制晶片。

AI 消費 鈺創

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