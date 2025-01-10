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京元電子逾5千人出席尾牙 玖壹壹、告五人等助唱high翻全場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
半導體測試大廠京元電子今晚在新竹縣體育館舉辦年終尾牙晚會，邀請眾多知名藝人表演，以演場會形式推出。圖／京元電子提供
半導體測試大廠京元電子今晚在新竹縣體育館舉辦年終尾牙晚會，邀請眾多知名藝人表演，以演場會形式推出。圖／京元電子提供

半導體測試大廠京元電子（股票代號2449）今晚在新竹縣體育館舉辦年終尾牙晚會，邀請眾多知名藝人表演，以演唱會形式推出，對許多員工可說是新體驗，京元電子員工及到場貴賓超過5000人，晚間6點在董事長李金恭宣布開始後熱鬧登場，尾牙現場氣氛熱烈。

京元電子表示，前幾年的年終尾牙都在苗栗銅鑼廠舉辦，今年以新的形式移師新竹縣推出，邀請的知名藝人包括晚會主持人艾力克斯及林莎、饒舌流行音樂團體玖壹壹、告五人樂團、知名歌手李千娜、職籃啦啦隊慕獅女孩及美式風格的台灣啦啦隊Luxy Girls等，希望以強大的明星陣容及勁歌熱舞，可讓員工盡情享受現場歡樂氣氛、一起同歡。

李金恭及總經理張高薰致詞感謝員工一年來的努力，讓公司持續成長，今晚還準備多份大獎，中獎率超過六成，最大獎10萬元，讓在場員工相當期待。

京元電子表示，2024年京元電子在測試產業技術及地位不斷提升，成為AI晶片測試的重要供應鏈，也是京元電子2024年重要的成長動能，2025年業績及獲利持正面樂觀態度，也正向看待未來幾年營運績效可穩健走揚。

京元電子強調，公司布局全球，但主要廠房在苗栗縣，也是苗栗縣最大企業之一，在京元電子不斷成長下，台灣員工總數已超過8千人，提供苗栗地區就業機會。在廠房及人員的需求持續增加下，京元電子已準備興建在銅鑼科學園區的銅鑼4廠及承租頭份廠，召募更多人員，在中央及地方政府支持下，持續投資苗栗。

半導體測試大廠京元電子今晚在新竹縣體育館舉辦年終尾牙晚會，邀請眾多知名藝人表演，以演場會形式推出。圖／京元電子提供
半導體測試大廠京元電子今晚在新竹縣體育館舉辦年終尾牙晚會，邀請眾多知名藝人表演，以演場會形式推出。圖／京元電子提供
半導體測試大廠京元電子今晚在新竹縣體育館舉辦年終尾牙晚會，邀請眾多知名藝人表演，以演場會形式推出。圖／京元電子提供
半導體測試大廠京元電子今晚在新竹縣體育館舉辦年終尾牙晚會，邀請眾多知名藝人表演，以演場會形式推出。圖／京元電子提供
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半導體測試大廠京元電子今晚在新竹縣體育館舉辦年終尾牙晚會，邀請眾多知名藝人表演，以演場會形式推出。圖／京元電子提供
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半導體測試大廠京元電子今晚在新竹縣體育館舉辦年終尾牙晚會，邀請眾多知名藝人表演，以演場會形式推出。圖／京元電子提供
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京元電 尾牙

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