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經長：強化美日半導體供應鏈合作 將設福岡服務中心

中央社／ 台北10日電

為協助台廠海外布局，經濟部長郭智輝今天表示，除了強化與美日半導體供應鏈合作，今年也會在福岡成立服務中心，並簽署合作協定以保障台廠投資。此外，也正緊鑼密鼓規劃協助廠商到菲律賓發展電力和基礎建設等計畫。

經濟部今天下午舉辦年終記者會，由郭智輝主持，次長何晉滄、江文若與連錦漳等人陪同出席。展望今年工作，郭智輝表示，包括促成台美日半導體供應鏈合作、培育人工智慧（AI）人才和支持中小企業轉型發展等3個重點目標。

郭智輝去年上任即提出「境外關內、境內關外」政策，他表示，去年底親赴捷克替台灣貿易投資中心揭牌，這是境外關內政策的第1個海外示範點，未來將擴大至AI和ICT等其他領域，不僅可支持德國德勒斯登半導體供應鏈，也能協助台灣廠商到波蘭發展ICT產業，服務中心也將服務在中東歐或其他歐盟成員國投資的台廠。

隨著台積電赴日本設廠投資，郭智輝透露，預估今年第1季、第2季和日本代表官方的民間單位簽署合作協定，以保障台灣當地投資，同時以福岡為據點成立有官方色彩的服務中心。此外也規劃在日本九州成立服務公司，推動建立科學園區、帶動台日供應鏈投資合作。

郭智輝表示，今年將參加「選擇美國」投資高峰會（SelectUSA Investment Summit），宣傳境外關內政策及協助台商赴美投資，希望台商在世界各地的投資都可獲得政府的支持和保護，另也將和美國共同合作航太供應鏈。

為強化台美日半導體合作，郭智輝強調，可透過台積電海外布局和國際大廠對台投資2方向，促成產業聚落成形及吸引供應鏈來台投資。

此外，郭智輝日前拋出赴菲律賓開發綠電想法，他今天表示，此計畫的投資效益評估為可行，但若要達成長期效益，仍要考慮風險評估；由於菲律賓與台灣的地理距離近、且具土地面積優勢，規劃到菲國發展電力和基礎建設，目前正在緊鑼密鼓計畫中，未來向行政院報告核准後，會再和外界報告。

境內關外方面，郭智輝表示，將聚焦美食、購物和大健康等，透過國際貿易署支持舉辦的9大會展，設計主題活動促進消費，刺激外國商務客在台購物，殷切期盼台灣大健康產業能成為台灣下一個護國山脈。

半導體 台積電

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