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中華電蟬聯每股獲利王 台灣大遠傳受惠合併效應吃補

中央社／ 台北10日電

電信三雄12月與全年財報出爐，中華電信全年以每股賺4.8元，贏過台灣大的4.57元和遠傳的3.56元，蟬聯EPS（每股盈餘）獲利王，受惠合併效應，遠傳與台灣大業績吃補，合併營收與EBITDA皆創歷史新高。

中華電信12月單月自結合併營收新台幣250.1億元，年成長12.7%；歸屬於母公司業主淨利28.2億元，年增23.4%，每股盈餘0.37元。

中華電2024年自結合併營收達2300.3億元，年增3.1%；營業淨利為468.8億元，年增1.1%，歸屬於母公司業主淨利372.1億元，年增0.8%，每股盈餘4.8元，年增0.8%。

台灣大12月自結合併營收171.6億元，創同期新高，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為35億元，稅後淨利9.5億元，EPS為0.32元，如排除一次性費用，則為0.39元。

台灣大2024年合併營收1993.7億元，年增9%，EBITDA為425.2億元，年增19%，營業利益202.5億元，稅後淨利138.2億元，EPS為4.57元，其中，合併營收與EBITDA皆創歷史新高，EPS 4.57元寫6年新高。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，受惠與台灣之星合併，5G頻譜資源增加67%、5G用戶數增加18%，相關行動服務營收上升40%，12月行動服務營收在考慮合併已滿一年的基期因素下，仍持續年增。

遠傳電信表示，在遠亞併綜效、用戶穩定升級5G，與資通訊服務營收挹注下，12月及全年合併總營收、合併EBITDA均創歷史新高，2024全年稅後淨利、EPS等各項財務指標皆創近10年新高。

遠傳12月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為99.92億元、32.61億元與13.41億元，EPS 0.37元。2024全年度合併營收突破千億，達1046.23億元，合併EBITDA與稅後淨利分別363.11億元與128.43億元，2024年EPS為3.56元。

EPS 營收

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