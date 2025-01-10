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耕興尾牙抽獎加碼300萬元起跳 董座這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

網通檢測龍頭大廠耕興（6146）10日召開尾牙，董座黃文亮期許，耕興持續世界第一競爭力並把握AI商機，同時感謝員工辛勞，尾牙加碼獎金300萬起跳，另呼籲、鼓勵員工生育，公司持續祭出獎勵措施。

黃文亮尾牙致詞說，公司維持世界第一競爭力，2025年的技術會搭配AI，期待把核心拉高，要精進服務。另外就少子化國安議題，他也說，公司鼓勵員工生育也祭出措施。

耕興日前統計，2024年5G檢測營收三成，網通四成，看好AI應用與換機潮帶動營運，資安檢測因應主管機關歐盟強壯規範與FCC美國規範可望成為主流，在每個案件營收占比2-3%，2025年可望達到每件5%。

尾牙

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